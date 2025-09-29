Mejora la salud de Thiago Medina: “Despierto, conectado con su entorno”, dijo Daniela Celis

Daniela Celis compartió un comunicado y un video para contar que Thiago Medina se despertó y pudo mantener una conversación con él, a dos semanas de su accidente en moto, que lo dejó internado en terapia intensiva. Los detalles en esta nota.

Mejora la salud de Thiago Medina: el video de Daniela Celis

“Noticias de Thiago. Se pudo retirar la ventilación mecánica a Thiago. Recibe oxígeno a través de una cánula nasal de alto flujo. Está despierto, conectado con su entorno. Sigue en terapia todavía con pronóstico reservado”, contó la influencer Daniela Celis.

“Agradecemos el amor de los enfermeros que lo cuidan cada día y a todos los equipos del Hospital. Celebramos los pasos, llega la energía, las oraciones y los deseos de todos”, siguió. Después reveló en un video que estuvo con él y que pudieron hablar: “Recién salgo de verlo, de hablar con él, de mirarlo a los ojos. Gracias a todos”.

“Es un proceso largo, puede tener altos y bajos, pero la fe, las esperanzas y oraciones que no dejen de faltar hasta que esté 100% bien y pueda salir del hospital. Estoy muy feliz. Lo primero que hizo fue preguntarme por las nenas”, cerró Daniela Celis.

Daniela contando que pudo hablar con Thiago y solo preguntaba por las nenas 🥺🥺🥺🙏🏻 pic.twitter.com/LbppnAHIzx — MF (@MundoFamososOk) September 29, 2025

La salud de Thiago Medina: el emotivo mensaje de Daniela Celis

“Hoy mi vida se volvió un desafío, donde me encuentro tomando decisiones que jamás pensé tomar. Tenía mi primera participación en el Gran Rex, un show soñado que decidí no hacerlo para priorizar el tiempo con mis hijas y que no sientan mi ausencia también”, contó Daniela Celis, expareja de Thiago Medina días atrás.

Daniela dejó sus obligaciones laborales de lado para estar junto a sus pequeñas hijas: “Paré mi vida por ellas, por él. Les quiero agradecer todos los mensajes lindos, todo el amor que me envían, que los recibo siempre… Hoy estoy luchando para que mis hijas no se queden sin su papá. Y sé que ustedes también. Gracias de todo corazón por siempre acompañar a esta familia que los ama”.

Con información de NA