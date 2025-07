Las condiciones de More Rial para aceptar un nuevo trabajo: “Ni loca me levanto a las 8 am” 

Después de que Morena Rial quedara detenida por dos intentos de robo a una casa de Villa Adelina y otra de Castelar, la Justicia le exigió que consiga trabajo. Ahora, durante una nota para LAM (América), la mediática confirmó que tiene empleo.

“Mi bebé me va a dar laburo”, dijo, abrazando a su abogado, Alejandro Cipolla, también presente en la entrevista.

El cronista Santiago Riva Roy le dijo: “¿En un súper no?”. Acto seguido, Morena lo frenó y lanzó una insólita frase que ya se hizo viral: “No, bueno. Pará, pará. Tampoco a las 8 de la mañana. Ustedes se levantarán a las 8 de la mañana, yo no. Los amo a todos, vuelvo a ser meme, chicos, pero ni en pedo me levanto a las 8 de la mañana”.

MORENA RIAL HABLÓ CON LAM



"No tengo definido si voy a declarar o no"

"Mi bebé está muy bien y estoy amigada con mi amiga"

