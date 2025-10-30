Morena Rial seguirá detenida: le dictaron prisión preventiva y su abogado apeló la medida

La jueza Andrea Rodríguez Mentasty, del Juzgado de Garantías N° 3 de San Isidro, resolvió dictarle la prisión preventiva hasta el inicio del juicio a la mediática Morena Rial en el caso por los diversos robos a casas que cometió a principios de este año en zona norte y oeste del Gran Buenos Aires, y su abogado Alejandro Cipolla apeló la resolución.

Los motivos por los que Morena Rial continuará presa: “Falta de compromiso y responsabilidad”

En las últimas horas la magistrada rechazó la prisión domiciliaria que había solicitado la defensa de Morena y a su vez dictaminó la prisión preventiva en la causa en la que se encuentra imputada por el delito de robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por haber sido cometido mediante efracción, en tres hechos.

En la resolución, Mentasty sostuvo que es notoria la “falta de compromiso y responsabilidad” de la famosa al “utilizar a su bebé para que sus conductas criminales pasaran inadvertidas».

En este mismo escenario añadió la posibilidad de entorpecimiento de la investigación y de fuga. Esto podría estar relacionado a que a Morena le retiraron la excarcelación al no cumplir con las medidas dictaminadas.

De este modo, la mediática continuará detenida en la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena, aunque, según confirmaron fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas, Alejandro Cipolla, abogado y amigo, ya apeló el dictamen.