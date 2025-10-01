Alejandro Cipolla sobre la detención de Morena Rial: “Está en el penal sin estar procesada”

El abogado y mejor amigo de Morena Rial, Alejandro Cipolla, sostuvo que la influencer se encuentra “encerrada en el área de buzones”, lo que describió como una especie de aislamiento y consideró que ya está instalada en un penal porque “es un caso mediático”.

Qué dijo Alejandro Cipolla de la detención de Morena Rial

El letrado Alejandro Cipolla se quejó en principio porque su amiga Morena Rial “está en el penal sin estar procesada” porque “los penales son para los procesados y, por tanto, no la pueden subir con la población carcelaria”, así que detalló: “Es decir que está encerrada en el área de buzones, donde no tiene contacto con nadie y es muy chiquitito”.

En línea insistió: “En el caso de que mañana continúe esta metodología o que ella esté muy mal, se presentará un hábeas corpus para que la cambien o la suban, porque no puede estar sola 24/7”.

Asimismo, Cipolla opinó: “Llegó un oficio de que, como es una causa mediática, se aceleraban los plazos. Normalmente, esto no sucede. Para que la trasladen de la comisaría al penal, suele demorar entre uno y dos meses, cuando, en este caso, se hizo en 48 horas”.

Respecto a la encarcelación de la joven, apuntó: “Fue todo un cúmulo de problemas. La relación con Miguel —el letrado Ángel Pierri— no estaba bien, él me llamaba a mí y yo a ella. Miguel aún me llama porque sigue preocupado a pesar de que se alejó”.

“Las comparecencias que no fue se relacionan con que ella está con problemas de salud mental y esto fue lo que motivó. Ningún profesional la quiso atender”, señaló al tiempo en que luego reveló: “Ella iba con uno u otro, se quedaba dos sesiones, no le gustaba e iba cambiando”, continuó.

“Recién la semana pasada, ella entró en razón y me dijo que necesitaba ayuda profesional. El cuadro que está sufriendo ella, no le permitía entender que podía volver a quedar detenida. En el penal, entre hoy y mañana, la va a atender un psiquiatra o psicólogo”, concluyó el letrado.

NA