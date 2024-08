Furia Scaglione fue convocada para el Cantando 2024: Cuándo empieza el reality y quiénes participaran

Meses atrás se anunció que el exitoso formato de reality «Cantando» regresaría a la televisión argentina, esta vez por la pantalla de América TV. La última edición concluyó hace casi 4 años, y fue conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández. Faltando muy poco para su regreso, el conductor de LAM reveló múltiples detalles sobre el Cantando 2024 y la presencia de una participante ya esta causando controversia: la siempre polémica Juliana «Furia» Scaglione.

Dos ex Gran Hermano estarán presentes en el Cantando 2024: Quiénes son los futuros participantes

Lo primero que adelantó el conductor Ángel de Brito sobre el Cantando 2024 es quienes serán los jurados. Moria Casán y Marcelo Polino regresarán para juzgar las habilidades vocales de los participantes. “Lindo jurado, faltan nombrar dos miembros todavía” aclaró de Brito.

Marcela Feudal le consultó a Ángel si le gustaría ser jurado o conductor, ya que ha estado en ambos roles, siendo el conductor de la última edición. “¿Yo? jurado de Marcelo nada más. No voy a ser jurado de otro conductor. Si me llama (José María) Listorti no voy” aclaró, haciendo referencia a que aún no está confirmado quien llevará a cabo la conducción del reality.

Además de anunciar a los primeros jurados confirmados, De Brito también contó que el panelista de su programa, Pepe Ochoa, será uno de los participantes. Entre los convocados también hay dos ex Gran Hermano: Walter «Alfa» Santiago (edición 2023) y Juliana «Furia» Scaglione, quien quedó sexta en el reality que terminó hace tan solo un mes.

Otros nombres que estaría barajando la producción del reality son las vedettes Adriana Aguirre, Silvina Escudero y Belén Francese. Si bien Ángel no quiso revelar la fecha de inicio del programa y se limitó a decir «próximamente», uno de los productores de LAM, Fede Bongiorno, confirmó en X (Twitter) que iniciará en el mes de septiembre.