Natalie Weber defendió a Camila Mayan tras su reclamo económico a Alexis Mac Allister: ¿Qué dijo?

Luego de que en varios medios y redes se debatiera sobre la decisión de que Camila Mayan le solicitara una compensación económica por el tiempo que estuvo al lado del jugador de la selección argentina Alexis Mac Allister, Natalie Weber salió al cruce, opinó del tema y defendió a la influencer.

En una nota para Socios del Espectáculo, Natalie Weber opinó sobre la decisión que tomó Camila Mayan contra Alexis Mac Allister, en este sentido la modelo y esposa del exfutbolista Mauro Zárate sostuvo: “Yo creo que la que se separa no es que le intenta sacar dinero, sino intenta agarrar lo que le corresponde”.

“Yo lo veo bien. Para mí, está bien”, reafirmó la panelista de Desayuno Americano en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece, dejando en claro su tajante postura.

Horas antes, Camila había revelado cómo le afecta las críticas por su decisión de llevar esto a la Justicia: “Me estresa que se hable tanto y las cosas que se dicen. La presión de que nada de lo que diga va a estar bien y tener que estar dando explicaciones de cosas que no me corresponden, no me hace bien».