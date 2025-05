Murió Ángel Mahler, gran referente del teatro musical y exministro de Cultura de CABA

Ángel Mahler, ícono del teatro musical, compositor de la sinfonía de «Drácula» y exministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, falleció a los 65 años el domingo 25 de mayo. Desde la cuenta de Instagram de Ángel Mahler comunicaron la triste noticia.

De qué murió Ángel Mahler, un referente del teatro musical argentino

Desde la su perfil de Instagram informaron que «El 29 de abril ingresó al sanatorio con una descompensación general grave producto de un derrame pleural. Estudios posteriores diagnosticaron melanoma metastásico, con avance en pulmón y columna».

«Se fue en paz, acompañado por el amor de su familia, después de haber dado una batalla intensa, con la lucidez, la dignidad y la entereza que siempre lo caracterizaron», expresaron.

«Deja este plano un artista inmenso, cuya música tocó el corazón de millones de personas, y lo hace sólo para hacerse eterno en cada melodía que nos regaló a lo largo de su vida. Como a él le gustaba creer: vivirá siempre en ellas, y sobrevolará este plano cada vez que suenen. Gracias a quienes lo quisieron, lo escucharon, lo admiraron y lo acompañaron en tantos momentos. A todos sus familiares, amigos, artistas, músicos. A todos los que confiaron en él. A todos los que creyeron en él», agregaron.

Y concluyeron: «Un agradecimiento especial y profundo a todo el cuerpo médico, enfermeros y staff del Sanatorio Finochietto que han hecho lo imposible para que pase estos días de la mejor manera y sin sufrimiento».

Quién fue Ángel Mahler, ícono del teatro musical

Ángel Mahler nació el 23 de mayo de 1960 en la ciudad de Buenos Aires. A comienzos de la década del ’80 integró el grupo de rock sinfónico Espíritu y compuso temas para artistas como Sandra Mihanovich y Marilina Ross.

En 1983 inició una alianza clave con Pepe Cibrián Campoy y Martín Bianchedi en la obra Calígula. Desde entonces, desarrolló una prolífica trayectoria en el teatro musical argentino, destacándose por sus composiciones y arreglos en obras emblemáticas como Drácula, el musical, El jorobado de París, El fantasma de Canterville, George Sand, Los Borgia, Aquí no podemos hacerlo, Cleopatra, Excalibur y Las mil y una noches, entre muchas otras. También fue director musical de reconocidas comedias musicales como Mi bella dama, Calle 42 y Hello Dolly.

Su aporte al teatro infantil fue igualmente notable, con composiciones para obras como Pulgarcito, Flavia y Grok en las estrellas, La bella durmiente, Mi adorable polillita, El gato con botas, El mago de Oz, Odisea, Cenicienta, Robin Hood, La princesita Sara, Salvaje y Sandokán. En cine, compuso música para las películas Otra historia de amor, Los taxistas del humor y Gracias por los servicios.

En los últimos años, a través de su productora de espectáculos, presentó junto a su hijo Damián Mahler numerosas propuestas, como Drácula, Rock nacional, Let it be, Navidad en las películas, Let it be, Paramount in concert, Queen, sus mejores canciones, entre otras.

Entre 2016 y 2017, Ángel Mahler también se desempeñó como ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.