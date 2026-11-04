¡Se vienen dos Toyota Yaris 0KM! Diario RÍO NEGRO prepara un nuevo sorteo: cómo participar

Diario RÍO NEGRO se prepara para celebrar sus 115 años de historia y quiere compartir este aniversario tan especial con quienes lo acompañan todos los días. Por eso, vuelve a poner en marcha uno de los sorteos más esperados por sus lectores: dos Toyota Yaris 0KM que tendrán nuevos dueños en abril de 2027.

Después de la emoción que dejaron los sorteos realizados durante 2026, cuando cuatro lectores se llevaron sus autos nuevos, llega una nueva oportunidad para cumplir el sueño del 0KM. El sorteo se realizará el viernes 30 de abril de 2027, en la antesala de un nuevo aniversario del diario, fundado el 1 de mayo de 1912.

El sorteo se realizará con el acompañamiento de Nippon Car, concesionario oficial Toyota en Neuquén y Río Negro. La foto es ilustrativa.-

Cómo participar del sorteo de los dos Toyota Yaris 0KM de Diario RÍO NEGRO

Participar es muy sencillo. Solo tenés que comprar la edición impresa de Diario RÍO NEGRO, completar el cupón con tus datos personales y depositarlo en alguna de las urnas habilitadas en las distintas localidades de Río Negro y Neuquén.

Los cupones estarán disponibles en el diario papel y podrán depositarse hasta el 25 de abril de 2027 inclusive.

Podrán participar todas las personas mayores de 18 años que residan en Argentina y cumplan con las bases y condiciones de la promoción.

Los premios serán dos Toyota Yaris XS 1.5 CVT 0KM, modelo 2027. El sorteo se realizará ante escribano público y los nombres de los ganadores se darán a conocer a través de las plataformas oficiales de Diario RÍO NEGRO.

Dónde depositar los cupones para participar

Para que los lectores de toda la región tengan la posibilidad de participar, se habilitarán urnas en agencias de Diario RÍO NEGRO, comercios adheridos y estaciones de servicio.

Las principales agencias habilitadas son:

General Roca: 9 de Julio 733.

9 de Julio 733. Neuquén capital: Ministro González 290.

Ministro González 290. Bariloche: Gobernador Quaglia 115.

Gobernador Quaglia 115. Viedma: Saavedra 597, esquina Laprida.

Además, habrá puntos de recepción en numerosas localidades, entre ellas Cipolletti, Allen, Cinco Saltos, Villa Regina, Catriel, Choele Choel, Las Grutas, San Antonio Oeste, Plottier, Centenario, Cutral Co, Zapala, Chos Malal y Villa La Angostura.

Guillermina fue una de las ganadoras de uno de los autos.

También se suman estaciones de servicio de la red Global Oil y comercios adheridos, para facilitar la participación de lectores de distintos puntos de la región.

Un aniversario especial para compartir con nuestros lectores

Los 115 años de Diario RÍO NEGRO representan más de un siglo de historias compartidas, información y acompañamiento a las comunidades de la Patagonia.

En 2026, los sorteos por el 114 aniversario y el Día de la Madre dejaron momentos inolvidables. Cuatro lectores se convirtieron en propietarios de un Toyota Yaris 0KM, con historias de emoción, sorpresa y sueños cumplidos.

Ahora, el diario renueva esa propuesta con otros dos vehículos y una nueva oportunidad para sus lectores.

Los vendedores de los cupones ganadores se llevarán $5 millones

¡Los vendedores también tienen premio! Quienes hayan vendido los ejemplares de Diario RÍO NEGRO que contengan los cupones ganadores recibirán $5 millones cada uno.

Así, el sorteo tendrá cuatro grandes ganadores: dos lectores que se llevarán un Toyota Yaris 0KM cada uno y dos vendedores que recibirán $5 millones cada uno.

Ya sabés: buscá tu cupón en la edición impresa, completalo y depositalo en una de las urnas habilitadas. El próximo Toyota Yaris 0KM puede ser tuyo.

Vanesa fue otra de las ganadoras. Foto: Cecilia Maletti.

Las bases y condiciones completas del sorteo estarán disponibles para su consulta haciendo clic acá.