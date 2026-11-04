Tres fiestas populares para celebrar a Ceferino, a la tradición y la pesca, este finde en Neuquén

San Ignacio volverá a recibir a peregrinos de distintos puntos del país para celebrar a Ceferino Namuncurá.

El fin de semana, tres localidades neuquinas tendrán motivos para reunirse alrededor de sus tradiciones. Entre el 6 y el 8 de noviembre, San Ignacio, Aguada San Roque y Piedra del Águila serán escenario de fiestas populares con propuestas diferentes: una celebración religiosa dedicada a Ceferino Namuncurá, un encuentro de destrezas gauchas y una fiesta que combina música y pesca deportiva.

La primera cita será en el paraje San Ignacio, cerca de Junín de los Andes, donde descansan los restos del beato Ceferino Namuncurá. La Fiesta Ceferiniana tendrá un significado especial este año porque coincidirá con la llegada del papa León XIV a la Argentina. De allí surge el lema elegido para esta edición: “Con Ceferino y el Papa León XIV, artesanos de humanización y paz”. Como cada año, la convocatoria reunirá a peregrinos y comunidades de distintos lugares, en torno a la fe, la identidad cultural y la devoción.

Las actividades comenzarán el viernes 6, a las 14, con la bendición de los montados y las familias. A las 20 se celebrará la misa. El sábado 7, la jornada arrancará a las 7 con el Pichi Traum. A las 10.30 será la peregrinación y misa en el cementerio histórico, junto a la tumba de Rosario Burgos, madre de Ceferino. Por la tarde habrá bingo ceferiniano, a las 15, y bautismos y bendiciones de niños, a las 17. La misa de los jóvenes está prevista para las 20 y después llegarán la bajada de antorchas, el fogón y el baile del peregrino.

El domingo 8 volverá a comenzar a las 7 con el Pichi Traum. A las 10.30, los participantes se concentrarán en la capilla para peregrinar hasta el santuario. La misa central será a las 12 y, a las 16, se realizarán las bendiciones de enfermos. La organización está a cargo de la Subcomisión Ceferiniana.

Aguada San Roque: jineteadas, destrezas y música campera

La tradición criolla tendrá su propio encuentro en Aguada San Roque, con la Fiesta Provincial de la Tradición y el Pial, programada para el 6, 7 y 8 de noviembre. Durante tres jornadas habrá jineteadas, pruebas de destreza, desafíos y espectáculos musicales.

La apertura será el viernes 6, a las 21, con una peña folclórica y baile campero. En el escenario estarán Isaías y su Conjunto, Camperitos Chamameceros, Abigail y su Conjunto, Los Chama de Cristal y Renacer Campero.

Aguada San Roque tendrá tres jornadas de jineteadas, destrezas criollas y música campera.

El sábado 7, desde las 9, se realizará el desfile de montados. Después llegarán la carrera de tambores a 10 metros, con 4.000.000 de pesos en premios, la prueba “Arréglese como pueda”, destrezas criollas y una demostración de enlazada con invitados. La programación continuará con el desafío en categoría Gurupa, que repartirá 5.000.000 de pesos, la bajada de antorcha y los broches de oro en cuero tendido y bastos con encimera. La jornada terminará con un baile campero. También actuarán Los 4 Ases de la Cumbia, Los Miranditas, La Banda Sedienta, Losmiye Cisneros y Ventarrón Chamamecero.

El domingo 8, desde las 9, será el turno del desafío en categoría Crinas, con 5.000.000 de pesos en premios: 3.000.000 para el primer puesto y 2.000.000 para el segundo. Luego habrá montas especiales con jinetes locales y el desafío en categoría Bastos con Encimera, que distribuirá 10.000.000 de pesos: 5.000.000 para el primer lugar, 3.000.000 para el segundo y 2.000.000 para el tercero.

El evento tendrá como apadrinadores a Alejandro, Nahuel Moyano, Sebastián Yanten y Enzo Flores. Los jurados serán Gabriel Parada y Gerardo Rocha, mientras que Antonio Vázquez y Pablo Moyano estarán a cargo del campo. La animación será de Milton Pino. También participarán los payadores Juan Curbello, José Tapia y Maxi Salas, los relatores Rafael Vázquez y Roberto Méndez, y el guitarrista Juan Cruz Gutiérrez.

Piedra del Águila: música y encuentros de pesca deportiva

La tercera propuesta será la 9° Fiesta Provincial de las Marrones Migratorias Limay Medio, que tendrá como sede a Piedra del Águila durante el mismo fin de semana. El programa artístico se concentrará en dos noches en el Miniestadio Municipal.

El viernes 6 actuarán Incógnitos Rock, Milla’s del Rock, La Guardia del Inty, La Brea, Cachumba y Chamaquito y su Conjunto. El sábado 7 subirán al escenario Cargo de Conciencia, Querencia, La Nota, Miguelito y su Conjunto, Sharon y los Camperos del Chamamé y Picunches. Durante esa segunda noche también se realizará un sorteo de premios.

La pesca y el cuidado de los ambientes naturales estarán presentes en las jornadas de capacitación.

La pesca deportiva tendrá un espacio propio el sábado 7 y el domingo 8, con jornadas de intercambio y capacitación en el Centro Recreativo Kumelkayen. Las acreditaciones comenzarán a las 8 y las actividades, a las 9. Participarán como disertantes Matías Curuchet, Diego Flores, Diego Rodríguez, Jorge Aguirre, representantes del CEAN y Lele Rouvier, quienes compartirán conocimientos y experiencias sobre la actividad y el cuidado de los ambientes naturales.

La entrada general costará 15.000 pesos por día, mientras que el abono para las dos jornadas tendrá un valor de 20.000 pesos. Habrá beneficios para jubilados, personas con discapacidad, sus acompañantes y menores de 12 años. Las entradas y los bonos pueden adquirirse a través de Canela Tickets.

Además, está a la venta un bono contribución solidario de 15.000 pesos. El sorteo se realizará el sábado 7 de noviembre, con fiscalización del IJAN. Entre los premios figuran una motocicleta Honda 150 cc, una heladera con freezer, un lavarropas, una cocina, un microondas, una notebook, una bicicleta rodado 29 y un Smart TV de 50 pulgadas.

Con información de Neuquén Informa