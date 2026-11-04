Derrota de Donald Trump en EE.UU.: qué significa para Javier Milei, el dólar y el riesgo país

Javier Milei y Donald Trump se saludan durante una reunión de la Junta de Paz (Board of Peace), el organismo impulsado por el presidente norteamericano. (Foto: gentileza)

La derrota de Donald Trump en las elecciones de medio término de Estados Unidos debilita a Javier Milei, que pierde a su principal aliado internacional a un año de las elecciones presidenciales 2027 en la Argentina. El Partido Demócrata se quedó con el control de la Cámara de Representantes y del Senado, un resultado que abre interrogantes sobre el riesgo país, el dólar y el respaldo del Tesoro de Estados Unidos.

El enviado especial de Diario RÍO NEGRO a Washington, Edgardo Moreno, definió el resultado como un “tsunami azul” contra el gobierno republicano. Según explicó, lo que antes de la votación se anticipaba como una ola demócrata terminó siendo un golpe de una magnitud que la Casa Blanca no esperaba, y que cambia las condiciones para la agenda global de Trump en lo que le queda de mandato.

Sin embargo, el periodista especializado en economía Pablo Wende relativizó el efecto sobre la economía argentina en su columna en Río Negro Radio. “Trump es un gran aliado de Javier Milei, esto es indudable”, reconoció, aunque aclaró que el golpe era “una derrota ya anunciada” y que hoy pesa más sobre los mercados locales lo que ocurrió en Brasil.

Los tres impactos de la derrota de Donald Trump en la Argentina, según el enviado a Washington

Moreno explicó que el resultado tiene al menos tres efectos directos para el país. El primero es político: Trump era “probablemente el principal aporte externo” que tenía Milei para su proyecto de reelección, y ese respaldo “está debilitado”.

El segundo es geopolítico. Según el enviado, en las últimas elecciones cambiaron condiciones clave para el Gobierno: el triunfo de Lula en Brasil, el debilitamiento de Benjamín Netanyahu en Israel y ahora la derrota republicana, que traslada parte del poder en el hemisferio al Congreso norteamericano. “Hay una condición geopolítica que cambia para la Argentina”, sostuvo.

Hay una condición geopolítica que cambia para la Argentina». Edgardo Moreno.

El tercero es económico. Moreno advirtió que la incertidumbre sobre la deuda de Estados Unidos, sumada a la crisis europea y la inestabilidad global, podría empujar a los inversores hacia activos más seguros, y que los primeros afectados serían los bonos de mercados emergentes. Para la Argentina, con un riesgo país que ya superó los 800 puntos, eso significa mercados de deuda inaccesibles y presión sobre el dólar.

A esos tres puntos sumó un desafío pendiente para la Casa Rosada: pasar de una “diplomacia presidencial”, atada a la relación personal entre Milei y Trump, a una “diplomacia institucional” con Estados Unidos como país.

¿Peligra la ayuda del Tesoro de Estados Unidos? Qué pasa con Scott Bessent

Una de las dudas que dejó la elección es si se mantiene el respaldo financiero que la Argentina recibió en 2025, cuando el Tesoro norteamericano intervino en el mercado cambiario local. Wende recordó que en ese rescate “tuvo muchísimo que ver Donald Trump y también el secretario del Tesoro Scott Bessent”, y aseguró que la continuidad del funcionario “no está en discusión”.

“Es una buena noticia para Argentina dentro de todo”, señaló, porque Bessent siempre defendió aquella operación. Consultado sobre si habría fondos disponibles en caso de que la Argentina necesitara una nueva asistencia el año próximo, fue tajante: “Yo creo que sí. No hay indicios por los cuales esa alianza se modificaría”.

Milei y Trump, en uno de sus encuentros: la derrota republicana en el Congreso debilita al principal aliado externo del Gobierno. (Foto: gentileza)

El periodista también buscó bajarle el tono al resultado. “No es la primera vez que un presidente norteamericano va a gobernar con las dos cámaras en contra. Obama tuvo casi prácticamente todo su mandato con las dos cámaras en contra”, recordó.

Riesgo país en 820 puntos: por qué pesa más Brasil que Estados Unidos

Para Wende, la suba del riesgo país argentino responde más al efecto Brasil que a la elección norteamericana. “Lo de Trump era algo absolutamente conocido que iba a ocurrir. Lo de Brasil no”, explicó, en referencia a la derrota de Bolsonaro y el triunfo sorpresivo de Lula da Silva.

Lo de Trump era algo absolutamente conocido que iba a ocurrir. Lo de Brasil no». Pablo Wende.

El dato es elocuente: cuando Bolsonaro ganó la primera vuelta, el riesgo país argentino bajó a 570 puntos, y en el último mes trepó hasta 820 puntos. A eso se suma una fuerte salida de capitales de Brasil, donde el dólar pasó de 4,95 a 5,50 reales, una suba cercana al 10%.

Según el columnista, el mercado no le está bajando el pulgar al plan económico, sino que duda sobre la reelección. “Lo que los mercados quieren saber es si Milei está en condiciones o no de reelegir”, afirmó, y recordó que muchos inversores no quieren repetir lo que les pasó en 2019, cuando apostaron por Macri y “terminó perdiendo por goleada con Alberto Fernández”.

En paralelo, Wall Street reaccionó con subas. Wende interpretó que los inversores celebran que se le haya puesto “un freno” a un Trump muy intervencionista, que llegó a ponerle tope a la tasa de las tarjetas de crédito y a meterse en empresas privadas como Intel.

Qué pasa con el RIGI y las inversiones petroleras en Vaca Muerta

Durante la columna, un empresario de la región consultó si el nuevo escenario en Estados Unidos podía complicar el ingreso de fondos del RIGI o la continuidad de los proyectos de las operadoras de oil & gas. Wende descartó ese riesgo. “No me parece. Hay que desmitificar un poco estas derrotas”, respondió.

El periodista trazó además un paralelo entre ambas economías. En Estados Unidos crecieron mucho los sectores ligados a la inteligencia artificial mientras el resto quedó “planchado”, algo que comparó con la Argentina, donde energía anduvo muy bien y otros sectores siguen flojos.

Por qué perdió Trump: inflación, hipotecas caras y el “no me alcanza”

Moreno contó que en las encuestas a boca de urna fue abrumadora la crítica a la situación económica, incluso entre votantes de Trump. La palabra clave fue “affordability”, es decir, la posibilidad real de acceder a bienes con el ingreso disponible, y el voto de jóvenes, mujeres blancas y latinos migró hacia los demócratas.

Wende apuntó a la suba de las tasas de interés como factor central: la tasa hipotecaria pasó del 4% al 7% en dos años y la mayoría de los norteamericanos paga su vivienda con un préstamo. “La economía norteamericana no le fue mal, el desempleo es menor al 4%. El problema es que la gente tiene menos plata”, resumió. A eso se sumaron la guerra con Irán, la disparada del petróleo en los surtidores y los aranceles.

El castigo fue también simbólico. Según Moreno, los demócratas ganaron la banca de Texas con James Talarico frente a Ken Paxton, avanzaron en estados agrícolas como Kansas y retuvieron Georgia con Jon Ossoff, mientras Ron DeSantis abrió el debate interno sobre el futuro del Partido Republicano.

Más medidas económicas antes de la elección presidencial de 2027

Para Wende, las derrotas de Bolsonaro y Trump dejan una lección para la Casa Rosada. “El gobierno cae en la cuenta de que solo con ideología, solo con la batalla cultural no alcanza”, afirmó, y anticipó que habrá “un montón” de anuncios de acá a la elección.

El gobierno cae en la cuenta de que solo con ideología, solo con la batalla cultural no alcanza». Pablo Wende.

Como ejemplo citó lo que anunció Luis Caputo en la Conferencia de la Unión Industrial Argentina: suspensión de embargos de ARCA a pymes, planes de pago con más cuotas, créditos del Banco Nación para 0 km y la propuesta de que las provincias eliminen el impuesto a los sellos, con la Nación compensando la mitad de lo que dejen de recaudar. Aun así, advirtió que el problema de fondo de las pymes son las ventas y, sobre todo, la rentabilidad.

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