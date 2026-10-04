Cipolletti recibe a Sol de América en la vuelta de cuartos de final del Federal A

Cipolletti recibe a Sol de América de Formosa desde las 11 de la mañana por la vuelta de cuartos de final por el primer ascenso del Federal A.

El horario en La Visera de Cemento se debe a que a la tarde será el desfile cívico por el aniversario de la ciudad que fue ayer pero se celebra hoy. El encuentro es televisado por Fox Sports.

La ida en Formosa fue con triunfo 1 a 0 para Sol de América pero la ventaja deportiva es favorable al Albinegro. De esta manera, si el equipo rionegrino gana por cualquier resultado, clasificará a semifinales. Si empata o pierde quedará afuera y jugará los playoffs por el segundo ascenso.

Para este encuentro no podrá contar con Nicolás Trejo, expulsado en los primeros ‘90. Yago Piro sería el reemplazante. Es una oportunidad histórica para el Albinegro ya que hace 9 años que no llega a las semifinales por el ascenso.

Fue en la edición 2017, con el Ruso Homann como DT, cuando perdió con Gimnasia de Mendoza por penales. A días del centenario del club y con la ventaja deportiva a su favor, el escenario es inmejorable. Enfrente hay un equipo que demostró ser serio y competitivo pero que no luce imposible.

El árbitro del partido es Marcos Liuzzi, oriundo de Ayacucho, que cuenta con un largo historial de actuaciones polémicas en la categoría.