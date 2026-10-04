Cautela de los gobernadores frente a las PASO: el compromiso de Karina Milei con los mandatarios si apoyan la eliminación

Pese a la certeza que sostiene la secretaria general de la presidencia Karina Milei sobre el fin de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), luego de los encuentros en París, los gobernadores se mantuvieron cautelosos. Si dejaron abierta la posibilidad de discutir el proyecto de reforma electoral que promueve el oficialismo.

La Libertad Avanza busca derogar la instancia electoral pero para eso deberá juntar los votos necesarios para que prospere en el Congreso. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se convirtió en ese punto en el capitán que comanda las conversaciones, además de los referentes en Diputados y Senadores.

Eliminación de las PASO y charlas con los gobernadores

Según indicó Noticias Argentinas, hay un grupo de gobernadores que reconocen que el tema giró en diferentes conversaciones con el oficialismo, Señaló que Karina Milei expresó un primer compromiso de eliminar las PASO a cambio de no colocar candidatos de La Libertad Avanza que molesten a los mandatarios provinciales.

El año pasado, la elección legislativa trajo cierta confrontación con algunos mandatarios provinciales. Por lo cual, hay cierta desconfianza y por eso no aparecieron voces que ratifiquen ese principio de entendimiento con el optimismo que enseñó el entorno de la titular del partido violeta.

En este contexto, Santilli deberá afinar conversaciones esta semana con cada uno de los mandatarios. El titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, en tanto, deberá hacer lo mismo, escuchando y cumpliendo con reclamos provinciales que datan de largo aliento y que se basan en fondos con transferencias de obras públicas.

Por lo pronto, el balance del Gobierno es positivo a diferencia del pasado foro que se llevó a cabo en marzo y en la ciudad de Nueva York. En aquella ocasión, entre el 8 y el 11 de marzo, la agenda de inversiones y anuncios que promovió la gestión libertaria quedó eclipsada por el escándalo de Manuel Adorni.

Los objetivos del oficialismo

Se esperan dos semanas de arduas conversaciones del ministro coordinador. “El objetivo es cerrar el Presupuesto y terminar de acordar la Reforma Política y la suspensión de las PASO en donde haya mutuo interés”, señaló una fuente del entorno del Gobierno, consignada por Infobae.

Igualmente, un tema ahora también apura el oficialismo. Y es evitar que la oposición de la Cámara de Diputados volteé el DNU 70/2023, que tiene la derogación de la Ley de Tierras.

Según marcó el medio de Buenos Aires, ya es un hecho que el partido violeta hará una alianza electoral con Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco) con el fin de evitar una victoria del peronismo.