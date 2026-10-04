Cerrado Pino Hachado por hielo, nieve y viento: cómo se encuentran los pasos a Chile de Neuquén este domingo 4 de octubre

Desde Vialidad Nacional comunicaron el estado de las rutas y de los pasos internacionales. Pino Hachado, el cruce a Chile de Neuquén con mayor circulación, se encuentra cerrado.

Este domingo hay una alerta vigente por nevadas y se esperan fuertes vientos en la región.

Uno a uno, los estados de los pasos a Chile de Neuquén

Según el parte de Vialidad, así están los pasos este domingo por la mañana:

Cardenal Samore: Habilitado

Pino Hachado: cerrado, nuevo reporte a las 11.

Icalma: Habilitado

Mamuil Malal: Habilitado

Sobre la Ruta 242, que conecta con el paso Pino Hachado, indicaron que está intransitable. «Calzada con acumulación de hielo y nieve. Viento fuerte. Baja adherencia. Zona con animales sueltos. Posible caída de piedras en el km 48. Equipos operando», describieron.

Dónde chequear el estado de las rutas y de los pasos internacionales

Sobre las rutas, el organismo indicó que «todos los tramos se encuentran transitables con precaución» y recordó que hay alertas vigentes por las condiciones del tiempo de este domingo.

Antes de viajar, se recomienda chequear el estado de las rutas. Puede revisarse en el parte diario de Vialidad Nacional