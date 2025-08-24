Murió Jerry Adler, el icónico Hesh Rabkin de ‘Los Soprano’, a los 96 años

Jerry Adler, el actor que le dio vida a Hesh Rabkin en la icónica serie «Los Soprano», murió este sábado a los 96 años. La noticia fue confirmada por medios internacionales, que destacaron la larga y prolífica carrera de Adler en el mundo del espectáculo. Los detalles.

Murió Jerry Adler, el inconfundible Hesh Rabkin en «Los Soprano»

El actor Jerry Adler, conocido mundialmente por su papel de Hesh Rabkin, el sabio consejero de Tony Soprano en la legendaria serie «Los Soprano» de HBO, murió a los 96 años este sábado 23 de agosto 2025.

Su carrera actoral fue atípica: se convirtió en una cara familiar en cine y televisión después de cumplir 60 años, tras una vida entera detrás de escena en el teatro.

Sorprendentemente, la carrera de Adler como actor comenzó de forma tardía: antes de ponerse frente a una cámara, el artista tuvo una prolífica trayectoria detrás de escena en Broadway, con 53 producciones como director de escena, productor o director, incluyendo el montaje original de «My Fair Lady».

Adler provenía de una familia ligada al teatro y bromeaba con ser una «criatura del nepotismo», ya que su padre y su prima, la legendaria maestra de actores Stella Adler, eran figuras del ambiente.

Murió Jerry Adler: una vida dedicada al teatro, antes de la televisión

Adler, quien provenía de una familia con profundas raíces en el teatro, tuvo una segunda y exitosa carrera como actor que comenzó casi por casualidad, cuando ya planeaba su retiro. El creador de «Los Soprano», David Chase, lo conocía de un trabajo anterior y lo llamó para un cameo como Hesh Rabkin. El personaje gustó tanto que se convirtió en un rol recurrente durante las seis temporadas.

Adler trabajó hasta el final y escribió su autobiografía el año pasado. «Creo que la jubilación es un camino a ninguna parte«, aseguró en una entrevista. El actor, que trabajó con figuras como Woody Allen, Richard Burton y Julie Andrews, le dijo una vez a The New York Times que había una gran ventaja en ser preservado en el cine: «Soy inmortal».

Con información de Noticias Argentinas.-