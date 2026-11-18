El mundo de la televisión uruguaya está de luto por la muerte de Jorge Armentano, el reconocido conductor de La Noche de Jorge, que falleció a los 82 años. Con más de tres décadas de trayectoria frente a las cámaras, se convirtió en una figura muy querida en Paysandú y, durante los últimos meses, alcanzó una inesperada popularidad en Argentina gracias a sus videos virales.

La noticia fue confirmada por la producción de La Noche de Jorge y la productora Heroica Films, que compartieron un emotivo mensaje en redes sociales para despedir al presentador. La publicación estuvo acompañada por un video que recordó su particular estilo y el vínculo que había construido con su público.

El emotivo mensaje con el que despidieron a Jorge Armentano

A través de las redes sociales, sus compañeros y colaboradores expresaron el dolor por la pérdida del conductor.

“Una persona inolvidable que tocó tantos corazones, hoy es leyenda”, escribieron en el mensaje de despedida.

Además, agradecieron a los seguidores por el cariño que le brindaron durante tantos años y pidieron una plegaria para que Armentano “encuentre la paz que se merece”.

La publicación reflejó el afecto que despertaba el conductor entre quienes lo acompañaron durante su extensa trayectoria televisiva.

Quién era Jorge Armentano, el conductor que se hizo viral en Argentina

Jorge Armentano fue una de las figuras más reconocidas de la televisión de Paysandú, Uruguay. Durante más de 30 años estuvo al frente de La Noche de Jorge, un programa emitido por Canal 4 que se convirtió en un clásico para el público local.

Su estilo espontáneo, su manera de comunicarse y los particulares momentos que protagonizaba frente a las cámaras lo transformaron en un personaje muy querido.

Aunque su carrera estuvo principalmente vinculada con la televisión uruguaya, en los últimos meses sus videos comenzaron a circular masivamente por las redes sociales y llegaron al público argentino.

Los fragmentos de su programa despertaron curiosidad y generaron numerosas reacciones, permitiendo que nuevas generaciones conocieran su trabajo.

La despedida a una figura histórica de la televisión uruguaya

Con su fallecimiento, la televisión de Paysandú despide a un conductor que marcó varias generaciones de espectadores.

Su trayectoria de más de tres décadas y la reciente popularidad que alcanzó en las redes sociales forman parte del legado que deja en el mundo del entretenimiento.

Por el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre las causas de su muerte.

La producción de La Noche de Jorge eligió recordarlo con un mensaje que resume el cariño de su público: “Hoy es leyenda”.