La comisión de Asuntos Constitucionales debate la reforma electoral del Gobierno, que tiene como punto principal la suspensión de las PASO. (Foto: prensa Senado)

El oficialismo dio marcha atrás con uno de los puntos más resistidos de la reforma política para evitar una derrota en comisión. Durante la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, La Libertad Avanza (LLA) anunció que excluirá las listas colectoras del proyecto que busca suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Tras confirmar el recorte, la presidencia de la comisión dispuso un cuarto intermedio. Los legisladores retomarán el encuentro este miércoles a las 16:00 en el Salón Azul, donde el bloque libertario intentará reunir las firmas necesarias para emitir dictamen y dejar la iniciativa lista para el recinto.

Los números que necesita el Gobierno

La hoja de ruta de la Casa Rosada enfrenta dos filtros numéricos obligatorios para modificar el calendario electoral de 2027:

En comisión (hoy a las 16): el oficialismo necesita reunir al menos 10 firmas dentro de Asuntos Constitucionales para habilitar el tratamiento de la ley.



el oficialismo necesita reunir al menos dentro de Asuntos Constitucionales para habilitar el tratamiento de la ley. En el recinto (jueves 26 de noviembre): al tratarse de materia electoral, la Constitución exige la mayoría absoluta de la Cámara Alta, es decir, 37 votos afirmativos tanto para la aprobación en general como para cada artículo en particular.

Qué puntos siguen bajo negociación

Aunque la eliminación de las colectoras destraba el principal reclamo de los bloques provinciales, las conversaciones continúan abiertas con los sectores dialoguistas antes de la firma final. Las diferencias restantes se concentran en tres ejes: