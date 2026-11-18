Chos Malal está ultimando detalles para celebrar la Fiesta Nacional del Chivito 2026. El mega evento se realizará desde el 20 al 22 de noviembre y la ciudad se llenará de actividades para que el público pueda disfrutar a pleno, además de la infaltable estrella gastronómica que no puede faltar: el chivito.

En RÍO NEGRO te contamos cuáles son los artistas confirmadas, el precio de las entradas y detalles de la agenda programada.

Artistas confirmados y las entradas

Desde la organización de la Fiesta del Chivito 2026 informaron que durante las tres jornadas además de las propuestas gastronómicas, habrá una gran oferta cultural compuesta por bandas, agrupaciones y artistas que de danza y música, tantos nacionales como regionales y locales.



Entre los artistas nacionales confirmados se encuentran: Q’ Lokura, Eugenia Quevedo, Los Palmeras, Indio Lucio Rojas, Destino San Javier y Roze, entre muchos otros.



La Fiesta se realizará en el predio de la Estación de Agro Zootécnica. En cuanto a la entrada, se informó que desde esta semana rige un nuevo esquema de valores que estará vigente hasta el 19 de noviembre:

Entrada por noche: $40.000.

$40.000. Abono por tres noches: $105.000 (implica un descuento de $15.000 en comparación con la compra por jornada).



La compra puede realizarse por internet en la plataforma EventPass o presencialmente en el punto de venta de Sarmiento 148, en Chos Malal. Los clientes del Banco Provincia del Neuquén (BPN) pueden abonar en hasta 12 cuotas sin interés utilizando tarjetas Confiable, Visa y MasterCard.