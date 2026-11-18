El físico estadounidense Steven Goldfarb, del experimento ATLAS del CERN, dará una charla gratuita en Neuquén el viernes 27 de noviembre. (Foto: gentileza)

El físico de partículas estadounidense Steven Goldfarb, integrante del experimento ATLAS del CERN (Suiza), dará una charla gratuita en Neuquén el viernes 27 de noviembre a las 10:30. El encuentro será en ENE – Polo Tecnológico Neuquén, durante su visita a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue.

La charla se titula “Partículas elementales al servicio de la sociedad: aplicaciones para la industria y la educación”. La propuesta es mostrar el impacto de la física de partículas en el desarrollo científico, tecnológico, industrial y educativo, y abrir un intercambio entre ciencia, tecnología y sociedad.

Quién es Steven Goldfarb, el científico estadounidense que trabaja en el acelerador de partículas más grande del mundo

Goldfarb es físico experimental de partículas de la Universidad de Melbourne (Australia) y trabaja en el experimento ATLAS del CERN, el laboratorio europeo de física de partículas. Dentro de ATLAS coordinó el software del sistema de muones y el área de divulgación, y participó en los primeros estudios de la búsqueda del bosón de Higgs.

Además copreside el IPPOG (International Particle Physics Outreach Group), una red internacional de científicos, docentes y comunicadores que acerca la física de partículas al público. También coordina en el CERN los programas para estudiantes de grado de la Universidad de Michigan.

Qué es ATLAS, el experimento del CERN que ayudó a descubrir el bosón de Higgs

ATLAS es uno de los detectores del Gran Colisionador de Hadrones (LHC), el acelerador de partículas más grande y potente del mundo, con un anillo de 27 kilómetros. Su detector está en una caverna a 100 metros bajo tierra, debajo de un pequeño pueblo suizo, mide 46 metros de largo y 25 de alto, y pesa 7.000 toneladas: casi lo mismo que la Torre Eiffel.

En el experimento trabajan miles de científicos de más de 40 países. En 2012, ATLAS y el experimento CMS descubrieron el bosón de Higgs, uno de los mayores logros de la historia del CERN.

Cuándo y dónde es la charla del CERN en Neuquén y cómo inscribirse

La actividad será el viernes 27 de noviembre a las 10:30 en ENE – Polo Tecnológico Neuquén, en Los Ligustros 2222, entre avenida Soldi y Huilén. La entrada es gratuita, pero hay que inscribirse antes.

Para anotarse hay que completar el formulario de inscripción. La charla cuenta con el apoyo de la UNCo, el experimento ATLAS, la Universidad de Melbourne, el IPPOG y el Polo Científico Tecnológico Neuquén.