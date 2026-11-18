El jueves 19 de noviembre, de 10 a 13 y de 14 a 18, el Consulado General de Perú en Buenos Aires atenderá en el quinto piso del edificio municipal de Cipolletti (Yrigoyen 379) a ciudadanos peruanos que necesiten renovar su DNI o su pasaporte, entre otros trámites. Se trata de una jornada itinerante, es decir, que los funcionarios consulares se trasladan hasta la ciudad para que las personas no tengan que viajar a la sede, ubicada a más de 1.000 kilómetros.

La actividad fue organizada en conjunto por el Consulado General de Perú y la Municipalidad de Cipolletti, y será la primera de este tipo que se realiza en el marco del Plan de Internacionalización que impulsa el municipio.

Qué trámites del Consulado de Perú se podrán hacer en Cipolletti

De acuerdo con la información difundida por el municipio, durante la jornada se podrá emitir y renovar el DNI y el pasaporte, realizar registros civiles de nacimiento, matrimonio y defunción, hacer trámites notariales, gestionar certificados de antecedentes penales y obtener la matrícula consular, el registro que acredita a una persona como connacional dentro de la jurisdicción del consulado.

En diálogo con RÍO NEGRO, Soledad Gallardo, Licenciada en Relaciones Internacionales, quien tiene a cargo el plan de internacionalización, explicó que también se podrá tramitar el DNI por primera vez y que el consulado llegará con una comitiva especial para realizar las gestiones y orientar a los interesados sobre cómo hacerlas.

Cómo acceder a los trámites

Las personas que quieran hacer algún trámite deben completar un formulario en línea, disponible en la web de la Municipalidad, y hacerlo una vez por cada trámite que necesiten. Quienes soliciten el DNI por primera vez deben escribir «NO TENGO» en el campo del número de documento y luego revisar su correo electrónico, donde recibirán los detalles para realizar el trámite.

Pero la inscripción no es obligatoria. «Aquellos que no hayan podido acceder al link y no tengan turno, igual van a ser atendidos«, aseguró la funcionaria, y recomendó que se acerquen desde las 10 para saber qué documentación necesitan y tener toda la jornada para completar la gestión.

Sobre los costos, indicó que son los que fija el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú y que, al inscribirse, el propio consulado informa el valor de cada trámite, de manera similar a lo que ocurre en la Argentina, donde el pasaporte y el DNI tienen aranceles distintos. Aclaró que algunos trámites no tienen costo. La documentación requerida depende de cada gestión y, en algunos casos, incluye fotos digitales, mientras que en otros deben llevarse impresas.

Atención para ciudadanos peruanos de todo el Alto Valle

Aunque se realiza en Cipolletti, la jornada está abierta a toda la región. Según contó la funcionaria, ya hay vecinos de Villa Regina que escribieron al municipio para avisar que viajarán a hacer sus trámites. «Obviamente es mucho más cerca llegar a Cipolletti que tal vez tener que ir hasta Buenos Aires para hacer una renovación del DNI o del pasaporte«, sostuvo.

Hasta el momento, había al menos 20 inscriptos, aunque la cifra no equivale a la cantidad de personas, ya que en un mismo turno puede asistir una familia entera y hacer varios trámites. Además explicó que tampoco hay un dato exacto sobre cuántos peruanos viven en la ciudad o en el Alto Valle. Un censo poblacional, agregó, sería una línea de trabajo a futuro para conocer mejor las necesidades de cada comunidad.

Cómo surgió la llegada del Consulado de Perú a Cipolletti

Sobre el surgimiento de la propuesta, la funcionaria explicó que la jornada nació dentro del Plan de Internacionalización, uno de cuyos ejes es «dar respuesta a los ciudadanos de otras nacionalidades que eligen Cipolletti para vivir» y que deben hacer trámites de registro civil, pasaporte, regularización del DNI o antecedentes penales. Con ese objetivo, el municipio convocó a varios consulados, y el de Perú fue el primero en habilitar la posibilidad de realizar la jornada.

También subrayó que la iniciativa responde a una decisión de la gestión del intendente Rodrigo Buteler de integrar a todas las comunidades que viven en la ciudad.

Qué otros consulados evalúa convocar Cipolletti

Sobre otros posibles consulados, aún ahora no hay anuncios. «Por el momento no podemos confirmar para no adelantar ni generar falsas expectativas, pero estamos en diálogo con varios consulados», respondió la funcionaria. Indicó que se priorizarían los países del Cono Sur y, a partir de allí, se abriría el espacio a otras representaciones.

Sobre el consulado de Chile, que hace poco estuvo en General Roca y cuya comunidad es numerosa en el Alto Valle, dijo que está «mapeado» entre los que el municipio quiere sumar y que se evalúa la posibilidad de acercar una jornada al edificio municipal, aunque el consulado con jurisdicción sobre Cipolletti se encuentra en Neuquén.

El municipio también pidió a los vecinos de otras nacionalidades que escriban a internacionales@cipolletti.gob.ar para contar qué consulado necesitan que se convoque, un registro que, según explicó, daría más fuerza al reclamo cuando se gestione la llegada de nuevas representaciones.

Las necesidades de trámites en son diversas. “Hay gente que necesita el pasaporte para poder viajar, como hay otras personas que necesitan regularizar sus antecedentes para poder acceder a un trabajo en blanco”, ejemplificó.

Para consultas, el municipio habilitó el correo internacionales@cipolletti.gob.ar.