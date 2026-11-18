A nivel global, más de 200 millones de personas conviven con la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), una patología respiratoria que provoca más de tres millones de fallecimientos cada año y se ubica como la tercera causa principal de muerte en el mundo. En el marco del Día Mundial de la EPOC, que se conmemora cada 18 de noviembre, la comunidad médica busca poner el foco en una problemática tan frecuente como invisibilizada.

En Argentina, las cifras exponen un fuerte escenario de subdiagnóstico: se estima que 14,5 de cada 100 personas mayores de 40 años tienen la enfermedad, pero 11 de ellas lo desconocen. Esta brecha ocurre porque las manifestaciones iniciales suelen ser leves y avanzan de manera gradual, lo que lleva a que muchos pacientes las naturalicen o las atribuyan simplemente al paso del tiempo o a la falta de estado físico, demorando así el inicio de un tratamiento.

La afección se caracteriza por una obstrucción persistente del paso del aire, generada por la inflamación y el daño en los pulmones tras una exposición prolongada a gases irritantes y partículas nocivas. Si bien el humo del tabaco es el principal desencadenante (responsable de entre el 80% y el 90% de los casos), también influyen otros factores cotidianos y ambientales, como la exposición al humo de leña en hogares, la contaminación del aire y el contacto con vapores o polvos en determinados ámbitos laborales.

Bajo el lema «Diagnóstico y manejo precoces para una mejor calidad de vida», la jornada de este año hace hincapié en que, aunque la EPOC no tiene cura, existen terapias eficaces capaces de retrasar su progresión y evitar consecuencias discapacitantes. En sintonía con esta consigna, desde el Ministerio de Salud de Río Negro destacaron la relevancia de acudir a una consulta médica oportuna para acceder a un abordaje temprano que permita mejorar la evolución clínica de los pacientes.

Para lograr esa detección precoz, los especialistas recomiendan prestar especial atención a ciertas señales de alerta, sobre todo en personas que fuman, fumaron o estuvieron expuestas a contaminantes. Entre los indicios más habituales aparecen la falta de aire al caminar apurado o subir pendientes leves, junto con la presencia de silbidos en el pecho. Asimismo, resulta fundamental consultar ante cuadros de tos o expectoración (eliminación de flema) que se sostengan durante tres meses consecutivos, o bien durante la mayoría de los días a lo largo de un período de dos años. Reconocer estos síntomas a tiempo y reducir el contacto con agentes irritantes es el paso decisivo para modificar el curso de la enfermedad.