Un puma rascándose en un árbol y un enorme jabalí caminando por la zona cordillerana quedaron registrados por cámaras trampa en el Parque Nacional Lanín de Neuquén. Las curiosas imágenes permitieron observar el comportamiento de estas dos atractivas y peligrosas especies que circulan por el área protegida.

Los registros fueron difundidos por el Parque Nacional Lanín y forman parte de las tareas de monitoreo que se realizan en el marco del Proyecto Huemul, una iniciativa de conservación que busca mejorar las condiciones del ambiente para esta especie amenazada.

Cómo funcionan las cámaras trampa que registraron al puma y al jabalí en Neuquén

Los dispositivos fueron instalados en las inmediaciones de una unidad de aclimatación. A través de fotos y videos, permiten identificar qué animales utilizan el sector, sus movimientos y los horarios en los que transitan por el lugar.

Los dos animales fueron captados por cámaras instaladas cerca de una unidad de aclimatación. El monitoreo permite detectar especies que podrían representar una amenaza para el huemul y su hábitat.

Desde el Parque Lanín destacaron que la información también permite detectar la presencia de especies que pueden representar una amenaza para el huemul y el ecosistema. Por eso, los registros aportan datos para las tareas de seguimiento y las estrategias de manejo del área.

El huemul en el Parque Nacional Lanín y su regreso después de casi 30 años

El monitoreo se desarrolla en una zona de importancia para la recuperación del huemul en la región cordillerana. En febrero de 2025, Parques Nacionales informó que se había confirmado la presencia de un ejemplar en el Parque Nacional Lanín, después de casi tres décadas sin registros de la especie en el área.

El ejemplar monitoreado con radiocollar que cruzó desde Chile hacia el área de Queñi, en el marco de un proyecto de Parques Nacionales con la Fundación Huilo Huilo.

El animal, que era seguido mediante un radiocollar, había cruzado desde Chile hacia la zona de Queñi, en el marco de un trabajo conjunto entre la Administración de Parques Nacionales y la Fundación Huilo Huilo, de Chile.

La iniciativa contempla el monitoreo de fauna, el control de especies exóticas y acciones para mejorar el hábitat. El trabajo busca favorecer la reincorporación natural del huemul en el corredor biológico que conecta el Parque Nacional Lanín con la reserva chilena.