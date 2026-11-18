Así se mueven un puma y un jabalí por la Patagonia: las curiosas imágenes captadas por cámaras trampa en la cordillera
Los animales fueron registrados en el Parque Nacional Lanín como parte de un monitoreo del Proyecto Huemul. La iniciativa busca identificar las especies que habitan el área y otras posibles amenazas para la conservación del animal.
Un puma rascándose en un árbol y un enorme jabalí caminando por la zona cordillerana quedaron registrados por cámaras trampa en el Parque Nacional Lanín de Neuquén. Las curiosas imágenes permitieron observar el comportamiento de estas dos atractivas y peligrosas especies que circulan por el área protegida.
Los registros fueron difundidos por el Parque Nacional Lanín y forman parte de las tareas de monitoreo que se realizan en el marco del Proyecto Huemul, una iniciativa de conservación que busca mejorar las condiciones del ambiente para esta especie amenazada.
Cómo funcionan las cámaras trampa que registraron al puma y al jabalí en Neuquén
Los dispositivos fueron instalados en las inmediaciones de una unidad de aclimatación. A través de fotos y videos, permiten identificar qué animales utilizan el sector, sus movimientos y los horarios en los que transitan por el lugar.
Desde el Parque Lanín destacaron que la información también permite detectar la presencia de especies que pueden representar una amenaza para el huemul y el ecosistema. Por eso, los registros aportan datos para las tareas de seguimiento y las estrategias de manejo del área.
El huemul en el Parque Nacional Lanín y su regreso después de casi 30 años
El monitoreo se desarrolla en una zona de importancia para la recuperación del huemul en la región cordillerana. En febrero de 2025, Parques Nacionales informó que se había confirmado la presencia de un ejemplar en el Parque Nacional Lanín, después de casi tres décadas sin registros de la especie en el área.
El animal, que era seguido mediante un radiocollar, había cruzado desde Chile hacia la zona de Queñi, en el marco de un trabajo conjunto entre la Administración de Parques Nacionales y la Fundación Huilo Huilo, de Chile.
La iniciativa contempla el monitoreo de fauna, el control de especies exóticas y acciones para mejorar el hábitat. El trabajo busca favorecer la reincorporación natural del huemul en el corredor biológico que conecta el Parque Nacional Lanín con la reserva chilena.
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