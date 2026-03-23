Murió Leonid Radvinsky, el dueño de OnlyFans: quién era el magnate que cambió la industria digital

La industria del entretenimiento digital despide a una de sus figuras más influyentes y enigmáticas. Leonid Radvinsky, el dueño de OnlyFans, murió a los 43 años. La noticia fue confirmada por la propia compañía, detallando que el empresario padecía una enfermedad oncológica desde hacía tiempo.

De acuerdo con la información difundida, Radvinsky murió rodeado de su entorno cercano. «Nos entristece profundamente anunciar su partida tras una larga lucha. Su familia ha solicitado máximo respeto por su privacidad en este momento de duelo», expresaron desde la firma.

Un perfil bajo para un imperio millonario: quién era Leonid Radvinsky

Nacido en Odesa, Ucrania, y radicado en Florida, Radvinsky se caracterizó por un hermetismo absoluto. Evitaba las luces de la prensa y las entrevistas, a pesar de dirigir una de las plataformas con mayor exposición mediática del mundo.

Bajo su gestión, OnlyFans experimentó un crecimiento sin precedentes: solo desde el año 2021, el empresario había percibido dividendos estimados en 1.800 millones de dólares.

Más allá de su rol en el software, Radvinsky dedicó parte de su tiempo y recursos a diversas causas sociales. Irónicamente, entre sus principales donaciones figura el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, institución dedicada a la investigación del mal que terminó con su vida.

Además, el empresario fue un firme impulsor de proyectos de software libre y defensor de los derechos de los animales a través de organizaciones como la West Suburban Humane Society. Su partida deja una incógnita sobre el futuro liderazgo de la plataforma, aunque su huella en la economía de creadores ya es imborrable.