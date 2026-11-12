Murió Paolo el Rockero a los 68 años: de qué falleció el querido humorista argentino

El mundo del espectáculo argentino está de luto por la muerte de Jorge Juan Montejo, conocido popularmente como Paolo el Rockero, uno de los humoristas más recordados de las décadas del 80 y 90. El artista tenía 68 años y falleció en el Hospital Santamarina de Tandil, su ciudad natal, donde permanecía internado por complicaciones de salud.

La noticia se conoció durante la noche del miércoles 11 de noviembre y fue difundida por distintos medios nacionales, entre ellos La Nación, Radio Mitre y Minuto Uno. Según informó la periodista Carolina Bisgarra, el actor atravesaba un delicado cuadro de pulmonía y llevaba varios días hospitalizado.

De qué murió Paolo el Rockero: los problemas de salud que atravesaba

De acuerdo con las primeras informaciones, Jorge Montejo murió tras permanecer internado por una pulmonía, una infección respiratoria que había complicado su estado de salud.

El humorista estaba siendo atendido en el Hospital Santamarina de Tandil, ciudad a la que había regresado después de una extensa trayectoria en los medios nacionales.

La noticia generó tristeza entre quienes crecieron viendo sus participaciones televisivas y recordaban sus particulares monólogos.

Quién era Paolo el Rockero, el personaje que marcó una época en la televisión argentina

Jorge Juan Montejo nació el 16 de enero de 1958 en Tandil y alcanzó una enorme popularidad gracias a Paolo el Rockero, un personaje que se convirtió en un clásico del humor argentino.

Con su peluca de pelo largo, vincha, morral de colores y una particular manera de hablar, Paolo representaba a un joven descontracturado, con expresiones y gestos que rápidamente conquistaron al público.

Su consagración llegó en la década de 1980, especialmente a partir de su participación en Badía y Compañía, el recordado programa conducido por Juan Alberto Badía.

Con el paso de los años, Montejo también formó parte de ciclos como Feliz Domingo, De carne somos, VideoMatch y Peligro sin codificar.

Del éxito en televisión al cine: la trayectoria de Jorge Montejo

La popularidad de Paolo el Rockero trascendió la pantalla chica y llegó al cine argentino.

El humorista participó en películas que marcaron a una generación, entre ellas:

Los bañeros más locos del mundo.

Los matamonstruos en la mansión del terror.

Extermineitors IV: Como hermanos gemelos.

Aunque Paolo fue su creación más famosa, Montejo también desarrolló otros personajes y continuó vinculado al espectáculo durante distintas etapas de su vida.

En los últimos años había elegido instalarse nuevamente en Tandil, donde mantenía contacto con su público a través de presentaciones, publicidades y redes sociales.

Su muerte representa la despedida de uno de los personajes más reconocibles del humor popular argentino, cuya particular forma de hablar y de hacer reír quedó asociada a toda una época de la televisión nacional.