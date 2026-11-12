Empezó a esquiar a los 3 años en El Bolsón y llegó a la elite mundial del esquí

Por primera vez, un instructor de esquí de El Bolsón participará en el Interski en Colorado, Estados Unidos, en abril del año próximo. Marcelo Solari se sumará al congreso mundial que se realiza cada cuatro años, con la representación de 36 países.

En el caso del equipo argentino, 60 instructores se presentaron en 2023 y solo 10 pasaron el proceso de selección. Se trata de ocho instructores de Bariloche, uno de San Martín de los Andes y Solari que comenzó a esquiar en el cerro Perito Moreno, en El Bolsón, con apenas 3 años.

“Para ser parte de este congreso, es necesario ser profesor y examinador de nivel 5 de la Asociación Argentina de Instructores de Esquí, Snowboard y Pisteros Socorristas (Aadides): el máximo nivel de esquí y snowboard”, explicó orgulloso Solari.

Marcelo Solari se prepara para representar a la Argentina en abril del año próximo. Foto: gentileza

En la preselección, todos los profesores del país pueden presentarse, pero deben transitar rigurosas pruebas que van decantando hasta llegar al equipo definitivo que representará al país. «De los 60 que nos anotamos en 2023, quedamos 16 en 2024. En 2025 no hubo nieve así que no se avanzó y finalmente, este año quedamos los 10 con mayor puntaje”, dijo.

Del congreso participan todos los países que desarrollan la práctica del esquí. “Cada asociación de instructores exhibe la técnica de su país. Sucede que cada uno tiene una técnica diferente. También se exhibe la parte metodológica, las herramientas didácticas que empleamos: cómo arrancamos una clase para una persona que no sabe nada o una clase para un experto. Todo esto varía un montón, hay similitudes, pero ninguna técnica es igual”, especificó. Por eso, el encuentro no consiste en una competencia, sino que el desafío es enriquecer las técnicas entre todos los países. “De esta forma -añadió-, se enriquecen mucho los cursos a futuro. Porque justamente sacamos mucha información”.

Marcelo Solari se prepara para representar a la Argentina en abril del año próximo. Foto: gentileza

Solari aclaró que, en el proceso de selección, no basta la cualidad técnica. No solo se trata de esquiar bien. “Podés ser el mejor a nivel deportivo, pero requerís de habilidades sociales, metodológicas, ser buen profesor formando profesionales. Se requieren conocimientos técnicos, pero también teoría. Y poder defenderla tanto en español como en inglés”, agregó.

El bolsonense de 31 años admitió que, como instructor de esquí, “integrar el equipo nacional es el máximo al que podés aspirar”: “Significa llevar tu carrera a lo más alto. Conoces a exponentes de todo el mundo, escuchás a la elite del esquí”.

Marcelo Solari se prepara para representar a la Argentina en abril del año próximo. Foto: gentileza

El equipo nacional deberá entrenar en pista para practicar las figuras coreográficas para el show central. “Evalúan la habilidad coordinativa al bajar de la montaña haciendo una figura. Pero como ahora arranca la temporada de esquí en Estados Unidos, la mayoría del equipo ya está allá”, dijo Solari que aguarda la llegada de su visa para poder viajar.

Es la primera vez que alguien de Bolsón integra el equipo nacional. «El Perito Moreno es un centro de esquí chiquito y todo nos cuesta un poco más”, enfatizó este instructor que fue corredor del Club Andino Piltriquitrón hasta que comenzó a trabajar como ayudante de instructor. Durante 5 años dictó clases en el centro La Hoya, en Esquel, pero además hizo temporadas en Andorra y en Aspen, en Estados Unidos.

Marcelo Solari se prepara para representar a la Argentina en abril del año próximo. Foto: gentileza

“Mi sueño, en realidad, era desarrollarme como atleta. Pero los costos son tan elevados -incluso se requiere viajar para entrenar en los veranos- que no los podía afrontar. A los 15 años dejé esa parte que me encantaba y empece a trabajar como ayudante en el club hasta que pude hacer el curso de instructor. Y en esa transición le encontré el sentido al esquí, por otro lado”, manifestó.

Este apasionado del deporte decidió estudiar Abogacía en Esquel y no en Buenos Aires o Córdoba. Hubo una razón. “No quería alejarme del mundo del esquí. Siempre fue mi prioridad y ahora no termino de tomar dimensión de la importancia de participar del Interski”, concluyó.