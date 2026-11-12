¿Los medicamentos también sufren con el calor? Cómo conservarlos correctamente durante el verano

Por Florencia Bavastri, Farmacéutica (MP: 899)

Cuando pensamos en los cuidados para el verano, solemos tener presentes la hidratación, la protección solar y la prevención del golpe de calor. Sin embargo, hay otro aspecto que muchas veces pasa inadvertido: la conservación de los medicamentos.

El calor puede afectar la estabilidad de determinados productos farmacéuticos, modificar sus características y comprometer su eficacia. Por eso, conocer las condiciones adecuadas de almacenamiento es especialmente importante durante los días de temperaturas elevadas.

¿Dónde debemos guardar los medicamentos?

Una de las principales recomendaciones es conservarlos en un lugar fresco, seco y protegido de la luz directa, respetando siempre las indicaciones específicas del envase y el prospecto.

Aunque muchas personas acostumbran guardar los medicamentos en la cocina o el baño, estos espacios no suelen ser los más adecuados debido a los cambios de temperatura y humedad.

Lo ideal es elegir un armario o espacio destinado exclusivamente a su almacenamiento, preferentemente fuera del alcance de los niños.

Cinco errores frecuentes que debemos evitar

Dejarlos dentro del auto: la temperatura en el interior de un vehículo estacionado al sol puede elevarse considerablemente y afectar los medicamentos. Exponerlos al sol directo: las ventanas, balcones o espacios cercanos a fuentes de calor no son lugares adecuados para almacenarlos. Guardarlos en el baño: la humedad y las variaciones de temperatura pueden alterar sus condiciones de conservación. Colocarlos en la heladera sin indicación: no todos los medicamentos necesitan refrigeración. Algunos incluso pueden deteriorarse si se someten a temperaturas demasiado bajas. Retirarlos de sus envases originales: el envase y el prospecto permiten conservar información fundamental, como el nombre, la dosis, el vencimiento y las condiciones de almacenamiento.

¿Qué sucede con los medicamentos que necesitan frío?

Algunos productos, como determinadas presentaciones de insulina, requieren condiciones específicas de refrigeración.

En estos casos, es importante respetar los rangos de temperatura indicados por el fabricante, evitar la congelación y utilizar sistemas adecuados para su transporte cuando sea necesario.

También hay que recordar que no todos los medicamentos tienen las mismas condiciones de conservación. Por eso, siempre debemos consultar el prospecto y las indicaciones particulares de cada producto.

¿Qué hacer si un medicamento estuvo expuesto al calor?

Si olvidamos un medicamento dentro del auto, lo dejamos al sol o estuvo expuesto durante un tiempo prolongado a temperaturas elevadas, no debemos asumir que sigue en condiciones adecuadas solamente porque su aspecto no haya cambiado.

Ante esta situación, es recomendable consultar con el farmacéutico antes de utilizarlo. El profesional podrá orientar sobre las medidas a seguir y evaluar la necesidad de reemplazarlo.

Durante el verano, cuidar nuestros medicamentos también forma parte de la prevención. Un almacenamiento adecuado ayuda a preservar su calidad y contribuye a que los tratamientos puedan cumplirse de manera segura.

El calor no solo exige cuidados para nuestro cuerpo: también debemos proteger aquello que utilizamos para cuidar nuestra salud.

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