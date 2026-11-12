Tras la visita del papa León XIV, el Gobierno aguarda el dato del IPC de octubre 2026 y define el futuro de la alianza con Patricia Bullrich

La visita del papa León XIV funcionó como un paréntesis de 72 horas para la política nacional, pero no logró desactivar las tensiones internas ni los desafíos económicos del oficialismo. Culminado el despliegue protocolar, el gobierno de Javier Milei retoma este jueves la agenda dura con dos frentes decisivos: la inminente publicación del dato oficial de inflación y un ultimátum político que apunta directo a la senadora Patricia Bullrich.

En el plano económico, todas las miradas de la Casa Rosada y del Ministerio de Economía están puestas en el reloj. A las 16:00 horas, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre.

El Gobierno confía en consolidar la curva descendente. Las proyecciones privadas y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, publicadas anteriormente por este medio, estiman que la inflación de octubre se ubicará entre el 1,8% y el 2,1%. De confirmarse la franja baja (en torno al 1,8%), el oficialismo lograría perforar el piso del 1,9% registrado en septiembre, ratificando el rumbo del programa de desinflación antes del cierre de año.

Ultimátum a Bullrich: ¿Ruptura o fórmula presidencial?

Mientras la economía muestra señales de estabilización en los precios, la política interna arde. El juego de diferenciación de la senadora Bullrich dejó de ser funcional para la mesa chica libertaria. En el núcleo duro del Gobierno consideran, según Infobae, que su actitud erosiona a la administración y alimenta fantasías de un «mileismo sin Milei» en el Círculo Rojo.

“La idea es buscar una solución definitiva al tema. Patricia tiene que definir si se queda en La Libertad Avanza o se va. Esto es pato o gallareta”, admitió un funcionario de peso a Infobae.

La estrategia genera recelos en la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien teme que una ruptura total parta el bloque legislativo oficialista en el Senado y Diputados. La tensión escaló esta semana luego de que Bullrich anunciara su intención de reflotar en la Cámara Alta el proyecto para regular las apuestas online y prevenir la ludopatía, una iniciativa resistida por el Poder Ejecutivo que prohíbe la publicidad del juego en estadios deportivos.

Despliegue en el Litoral y cierre con los empresarios

En medio del fuego cruzado por el armado electoral para 2027, el «Triángulo de Hierro» libertario dividió sus actividades de este jueves entre el despliegue territorial preventivo y el contacto con el establishment.

La agenda oficial del oficialismo incluye: