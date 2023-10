Murió Ricardo Iorio: Qué dijo la autopsia sobre las causas de su deceso

Ricardo Iorio, exlíder de Almafuerte e ícono de la historia del heavy metal en Argentina, murió este martes a los 61 años, de manera inesperada. Su deceso generó gran pesar en los seguidores de ese género del rock, quienes lo despidieron en redes sociales con homenajes a sus canciones más populares.

Como la muerte de Ricardo Iorio se dio en su domicilio privado, la Justicia tomó intervención de oficio en la causa para descartar que haya otros involucrados en su fallecimiento que pudieran haberlo afectado en su integridad.

Sin embargo, la Fiscalía interviniente descartó que haya habido otros partícipes en la muerte de Ricardo Iorio y confirmó que su deceso tuvo que ver con un infarto, tal lo establece el informe médico del paciente.

Ricardo Iorio murió este martes 24 de octubre, a los 61 años, cuando permanecía en la zona serrana en cercanías de Bahía Blanca, donde tenía su domicilio particular. Según se conoció en las últimas horas, el músico falleció cuando era trasladado en ambulancia al hospital de Coronel Suárez, tras descompensarse en su casa.

«La mujer me confirmó la triste noticia. Empezó a sentirse mal en la casa, un fuerte dolor en el pecho, se acostó, llamaron a la ambulancia y falleció en el trayecto. Cuando ella llegó ya había fallecido. Se desconocía si había tenido algún problema anterior, la señora me dice que no. Es muy sorpresivo todo. Estaba todo bien, solo sintió ese dolor en el pecho. Una locura. Es una triste noticia” reveló ayer su abogado, Juan Ignacio Vitalini, en diálogo con Radio Rock&Pop.

Ricardo Iorio y una vida dedicada al heavy metal

Ricardo Iorio fue el máximo referente del heavy metal argentino, a partir de su liderazgo de bandas centrales como la seminal V8, Hermética y Almafuerte. Su irrupción en escena se produjo en los primeros años de los 80 cuando luego de ser parte de varias bandas dio forma a V8, junto al cantante Alberto Zamarbide, el guitarrista Osvaldo Civile y el baterista Gustavo Rowek.

Como impulsor del heavy metal a nivel local, V8 tuvo un público fiel a lo largo de la década, en la que registró tres discos: «Luchando por el metal», «Un paso más en la batalla» y «El fin de los inicios».

Tras la ruptura de V8, Ricardo Iorio encabezó Hermética, otra banda que haría historia en la escena del rock pesado argentino con discos como «Ácido argentino» y «Víctimas del vaciamiento», en donde se rebelaría como un letrista capaz de reflejar la cruda realidad de la clase trabajadora.

Hacia mediados de los ’90, en medio del éxito de la banda, una pelea interna decretó el sorpresivo fin de esta formación, ante lo cual Iorio inició una nueva etapa al frente de Almafuerte.

La figura de Ricardo Iorio fue cobrando notoriedad a lo largo de los años tanto por el contenido de sus líricas, en las cuales explícitamente reconocía influencias de folcloristas como José Larralde, como por su exacerbado nacionalismo. Pero esta postura también fue cobrando tintes extremos, lo cual terminó convirtiéndolo en un polémico personaje, primero dentro del ambiente rockero y, luego, a nivel mediático.

Más allá de expresiones xenófobas y antisemitas, nunca perdió el respeto y el cariño de sus colegas, quienes le reconocían su frontalidad y valoraban el compromiso de sus líricas para con los estratos populares.

