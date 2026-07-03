Murió Susana Freyre, reconocida actriz de “Matrimonios y algo más”

El mundo del espectáculo argentino despide a Susana Freyre, una de las actrices más reconocidas de su generación y recordada por su participación en «Matrimonios y algo más». La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que expresó sus condolencias y destacó la extensa trayectoria de la artista.

Freyre murió en São Paulo, Brasil, donde residía desde hacía varios años. Tenía 95 años.

Una carrera que trascendió las fronteras

Nacida en Rosario el 5 de septiembre de 1929 bajo el nombre de Susana Guenola Zubiri, desarrolló una prolífica carrera en cine, teatro y televisión, convirtiéndose en una figura destacada de la escena artística argentina.

Su talento también la llevó a trabajar en Brasil, México y Venezuela, consolidando una trayectoria internacional que la posicionó entre las actrices más prestigiosas de su época.

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en 1964, cuando recibió el Premio Cóndor de Plata a la Mejor Actriz por su interpretación en «Paula cautiva», una de las películas más emblemáticas de su filmografía.

Su legado en el teatro y el cine

Sobre las tablas debutó con «Facundo en la Ciudadela», bajo la dirección de Orestes Caviglia, y luego protagonizó numerosas obras que marcaron distintas etapas de su carrera.

Entre ellas se destacan «El hombre de mundo», «Así es la vida», «El profesor», «Gigí», «Un domingo en Nueva York» y «Villa Verdi». Durante su etapa en Brasil también obtuvo un importante reconocimiento por su trabajo en «El milagro de Ana Sullivan».

En la pantalla grande dejó una extensa lista de títulos, entre ellos «El canto del cisne», «Las seis suegras de Barba Azul», «Con el diablo en el cuerpo», «La novia de la marina», «¿Por qué mintió la cigüeña?», «La loca de la casa», «Un ángel sin pudor», «Mis amores en Río», «Paula cautiva», «Primero yo» y «La flor de la mafia».

Su recordado paso por la televisión

Aunque desarrolló una carrera muy amplia, para gran parte del público quedó ligada a la televisión gracias a su participación en exitosos ciclos como «Matrimonios y algo más».

También integró los elencos de «Teatro 13», «La buena gente», «Enséñame a quererte», «Mujeres en presidio», «Un latido distinto», «Somos lo que somos», «Eugenia», «Todo tuyo», «Cara a cara» y «Entre el amor y el poder».

El reconocimiento a toda una vida dedicada a la actuación

En el plano personal, Susana Freyre estuvo casada con el reconocido director Carlos Hugo Christensen, una figura clave del cine argentino y brasileño.

Su aporte a la cultura nacional fue distinguido en 2013, cuando la Asociación Argentina de Actores y Actrices y el Honorable Senado de la Nación le entregaron el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, un reconocimiento reservado para las figuras que dejaron una huella imborrable en el espectáculo argentino.

Con su fallecimiento, el teatro, el cine y la televisión despiden a una artista que construyó una carrera de más de seis décadas y cuyo legado permanecerá en la historia de la actuación argentina.

Con información de radio Mitre