La nieve y el hielo complican los cruces a Chile: cierran preventivamente Pino Hachado, ¿qué pasa con Cardenal Samoré?

Vialidad Nacional emitió un nuevo comunicado oficial sobre el estado de transitabilidad en los Pasos Fronterizos. De esta manera confirmó que Pino Hachado, inició la jornada con un cierre preventivo ante la acumulación de nieve y hielo, fenómenos que se registran debido al ingreso de una ola polar.

En tanto, por Cardenal Samoré se informó que está habilitado pero solicitan transitar con extrema precaución.

Cierre temporal de Pino Hachado

Según el reporte oficial emitido a las 8, la ruta no se encuentra en condiciones para transitar debido a las condiciones climáticas adversas y factores de riesgo en la calzada.

Vialidad Nacional detalló que se registra una importante acumulación de hielo y nieve, acompañada de bajas temperaturas y fuertes vientos.

Asimismo, desde el organismo vial advierten a los conductores extremar las precauciones en la región por la presencia de animales sueltos en la zona y ante la posible caída de piedras a la altura del kilómetro 48. Se prevé la emisión de un nuevo reporte actualizado a las 10:00 hs.

El estado de Cardenal Samoré

Vialidad informó que el paso Cardenal Samoré se encuentra habilitado. Su estado es transitable con precaución para todo tipo de vehículo.

El organismo detalló que la calzada está despejado, hay sectores con humedad y se advierte posible formación de hielo por las bajas temperaturas.

Ante la baja adherencia, recomiendan mantener las distancias de frenado, evitar maniobras de sobrepaso y llevar obligatoriamente las cadenas.