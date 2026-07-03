Así es el rincón favorito de Franco Colapinto en su casa: un simulador de Fórmula 1 de nivel profesional

Mientras se consolida como una de las grandes promesas del automovilismo mundial, Franco Colapinto también despierta curiosidad por su vida fuera de las pistas. A través de distintas publicaciones en sus redes sociales, el piloto dejó ver algunos rincones de la casa familiar ubicada en Pilar, una propiedad de arquitectura contemporánea donde predominan los ambientes integrados, la luz natural y un diseño pensado para la vida cotidiana.

Lejos de los excesos, la vivienda combina funcionalidad, confort y una estética minimalista, aunque guarda un espacio muy especial que refleja la pasión de Colapinto por la velocidad: un completo simulador profesional de Fórmula 1 instalado en su habitación.

Una casa de planta abierta y mucha luz natural

La propiedad donde el piloto pasó gran parte de su infancia responde a una de las tendencias más buscadas en la arquitectura actual: el diseño de planta abierta.

El living, el comedor y la cocina se integran en un único gran ambiente, sin divisiones rígidas, generando una mayor sensación de amplitud y favoreciendo la interacción entre los distintos espacios de la casa.

La decoración apuesta por un estilo sobrio, con líneas simples, colores neutros y mobiliario contemporáneo, una combinación que transmite calidez sin perder elegancia.

Grandes ventanales y una conexión permanente con el jardín

Uno de los rasgos más destacados de la vivienda es la importancia que adquiere la luz natural.

Grandes ventanales recorren buena parte de la planta baja y permiten que el interior permanezca iluminado durante todo el día. Al mismo tiempo, generan una continuidad visual con el amplio jardín, integrando el paisaje al diseño de la casa.

Este vínculo entre interior y exterior aporta una sensación de amplitud y convierte a los espacios comunes en ambientes ideales para disfrutar en familia.

Una decoración sencilla que refleja la personalidad del piloto

Las imágenes compartidas por Colapinto muestran una casa donde no abundan los objetos decorativos ni los elementos llamativos.

Por el contrario, la vivienda privilegia una estética limpia y funcional, con materiales cálidos y una distribución pensada para el uso diario.

Aunque el automovilismo forma parte de su vida desde muy chico, la pasión por las carreras aparece representada de manera sutil, a través de algunos trofeos, recuerdos y objetos deportivos distribuidos en distintos sectores.

El rincón favorito: un simulador profesional de Fórmula 1

Sin dudas, el ambiente que más llamó la atención de sus seguidores es su habitación.

Allí, Franco tiene instalado un simulador profesional de Fórmula 1, una herramienta indispensable para los pilotos de alto rendimiento.

El espacio cuenta con cuatro pantallas envolventes, un cockpit con asiento de competición, volante, pedales y todos los comandos necesarios para recrear con precisión las condiciones de una carrera.

Lejos del concepto de una sala gamer, el lugar fue diseñado con un objetivo claramente deportivo.

Un espacio pensado para entrenar

El simulador no solo sirve para practicar manejo. En la actualidad, los pilotos de Fórmula 1 utilizan este tipo de tecnología para memorizar circuitos, ensayar frenadas, probar diferentes configuraciones del auto y analizar estrategias antes de cada Gran Premio.

El sector mantiene la misma línea estética que el resto de la vivienda. Las paredes incorporan detalles en madera, predominan los colores neutros y un mueble bajo sostiene el televisor junto a varios de los trofeos que Colapinto consiguió a lo largo de su carrera deportiva.

Una casa que combina diseño y funcionalidad

La vivienda familiar de Franco Colapinto demuestra que el lujo no siempre está asociado a los excesos. Con una arquitectura moderna, espacios amplios y una fuerte conexión con el exterior, la propiedad apuesta por un estilo sereno y funcional.

El único ambiente que rompe con esa calma es el cuarto del piloto, donde el simulador de Fórmula 1 se convierte en el gran protagonista y anticipa, de alguna manera, el camino que lo llevó desde Pilar hasta la máxima categoría del automovilismo mundial.