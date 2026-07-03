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Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este sábado 4 de julio en Neuquén

La interrupción serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.

Redacción

Por Redacción

CALF programó un corte de luz (Gentileza)

CALF programó un corte de luz (Gentileza)

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectará a distintos sectores de la capital provincial este sábado 4 de julio.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 4 de julio

CALF indicó que el corte programado para este sábado será de la siguiente forma:

HorarioZonaMotivo
8.00 a 13.00 h.Desde Belgrano hasta Juan B. Justo entre Santa y La Rioja.Análisis y mantenimiento de transformadores para mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio.


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Corte de luz

Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectará a distintos sectores de la capital provincial este sábado 4 de julio.

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