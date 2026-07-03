Teatro, música y muestras de arte: la agenda de espectáculos del fin de semana en Neuquén, Roca y Cipolletti

De gira

“Animal o la salida humana”

Teatro

Lega al Alto Valle para presentarse este viernes, a las 21, en Casino Magic de Neuquén; mañana sábado,a las 21, en el Centro Cultural Roberto Abel de Cipolletti; y el domingo, a las 20, en Casa de la Cultura de Roca.



El unipersonal protagonizado por el actor, artista visual y productor cinematográfico Luis Sartor, nos introduce en las eternas dudas existenciales del ser humano, que en este caso plantea Franz Kafka en su cuento “Informe para una academia” texto que inspiró a Matías Bertilotti a adaptar para teatro.



Víctor Laplace dirige esta obra donde Pedro, el Rojo, un ser a medio camino entre un simio y un hombre, defiende su caso frente a los miembros de la Academia de Artes y Ciencias.

Pedro tiene un objetivo claro: obtener sus derechos como hombre y dejar de ser un animal.



Desde que fue capturado en la selva por unos cazadores, Pedro viene buscando una salida entre la selva, la jaula y su animalidad. Hoy convertido por los humanos en un ser pensante ya no puede regresar a su lugar de origen, entonces, la única salida que le queda es la salida humana.

La obra propone con humor e ironía recorrer el lugar que hoy ocupamos los humanos en la realidad que nos circunda.

Cipolletti

Festival Caputo

Teatro

Apología, el juicio a Sócrates es la segunda pieza de una trilogía sobre los diálogos platónicos iniciada en 2015 con El asado de Platón, la obra toma la forma de un alegato performático en el que los espectadores rodean al actor que los interpela, poniéndolos en el papel de jueces, abogados y testigos al mismo tiempo. Esta trilogía intenta pensar la posibilidad de un Sócrates que habite, piense y muera en el siglo XXI.

La obra se estrenó en el año 2018 y hasta el día de hoy sigue girando, con más de 50 funciones en su haber. Este espectáculo ha participado de una gran cantidad de festivales nacionales e internacionales.

Texto y dirección: Cristian Palacios. Intérprete: Juan Manuel Caputo. Producción general: Compañía Nacional de Fósforos.

Este viernes, a las 21, en La Caja Mágica (Mariano Moreno 354)



Mirta una biografía no autorizada: una historia de resiliencia contada por su propia protagonista y dirigida por su hijo. Mirta es una mujer luchadora de 77 años que pedaleo la vida entre camiones, contravientos y la mirada prejuiciosa de la sociedad. Juan Manuel es su hijo, director de esta pieza artística investigando los intersticios de la intimidad de su Madre. Drogas, teatro, bicicleta, vino tinto y el más allá de esta autobiografía no autorizada por la misma protagonista.

MIRTA es actriz, docente, viajera y una mujer de una energía inigualable, incansable, curiosa, intrépida y de gran corazón. Si, estas palabras las escribe su propio hijo, pero son puras verdades.

Intérprete: Mirta Nora Anún. Dramaturgia: Juan Manuel Caputo (sobre una creación colectiva). Textos: Paola Giménez. Producción integral: Equipo Bahía Teatro.

Este sábado, a las 21, en La Caja Mágica (Mariano Moreno 354).



Neuquén

Trovadores y poetas

Recital colectivo

Este sábado, a las 21, en Arrimadero Teatro (Misiones 234), un encuentro imperdible para disfrutar de música y poesía en vivo. Entrada general: $20.000. Para reservas o más información, pueden contactarse directamente al 299 623 0920.

“Santa quiero ser”

Teatro

Santa Quiero Ser”, un glorioso musical que promete una velada excelente. Este domingo, a las 20, en Arrimadero Teatro (Misiones 234). Información de reservas: Pueden asegurar su lugar comunicándose al 2984-352677 o realizando el pago a través de Mercado Pago con el alias: pulsoteatral2026

Francisco Barrios

“El Mastuerzo”

Música

Desde México, nos visita Francisco Barrios “El Mastuerzo” para una presentación única en la ciudad. Este miércoles 8 víspera de feriado, a las 21, en El Arrimadero (Misiones 234). Entradas: $20.000. Artista invitado: Carlos TendlerPara reservas, pueden contactarse directamente al 299 577 4714.



Minga Ropa Vieja

Sala Saraco

La exposición MINGA ROPA VIEJA. Refugio en lo grupal de la colectiva Bordadoras sin patrones del Pasaje al arte, integrada por las artistas visuales: Viviana Campetti, Claudia Cantero, Ana María Fernández, Karen Peters, Tesi Sheridan y Paula Vega, invita a pensar el arte como refugio a través de diferentes instalaciones artísticas textiles que el visitante podrá recorrer e interactuar con ellas.

MINGA ROPA VIEJA, refugio en lo grupal, es una exposición colectiva que otorga valor al reunirse para HACER GRUPO, dialogar de lo íntimo, lo doméstico, el contexto; dando lugar a la conversación y la escucha, la construcción de vínculos, en los que se tejen nuevas manifestaciones de ESTAR y SER-CON…

La exposición muestra un mestizaje de prácticas y poéticas, para los procesos de construcción de obra. Es decir que se realizan piezas de arte relacional, artes combinadas, performance, instalación, dibujo, pintura, bordado y arte transdisciplinar.

Inaugura este sábado, a las 20, en la Sala de Arte Emilio Saraco (Olascoaga y las vías). La exposición podrá visitarse hasta el 30 de agosto inclusive, de martes a viernes de 9 a 19, sábados y domingos de 16 a 20.

Por turnos para escuelas escribir a saladeartesaracoescuelas@gmail.com.

“Lo deshecho”

Teatro

Una propuesta de clown físico que, a través del humor, la poesía corporal y el absurdo, transforma lo cotidiano en un universo de hallazgos, sensibilidad y juego.

Una oportunidad para disfrutar de una obra que invita a mirar de otra manera aquello que parece mínimo o descartable. Dirección: Agustín Flores Muñoz.

Una creación colectiva de Pim Pam Pum! y Familia Patacómica.

Este domingo, a las 20, en Deriva Teatro (Sarmiento 841). Entradas: anticipadas: $20.000. En puerta: $25.000. Reservas: 299 512-7497.

“El velero desvelado”

Teatro

Domingo, a las 16, en Ámbito Histrión (Chubut 240).

Reservas: 2994229708

Marcela y Martina pierden la vela de su velero y emprenden un divertido viaje para recuperarla, encontrando en el camino personajes y desafíos que solo podrán superar trabajando en conjunto. Una historia mágica que celebra la amistad, la cooperación y el poder de compartir aventuras.

“Criaturas”

Café concert + humor

Este sábado, a las 23, en Ámbito Histrión (Chubut 240). Una salida distinta: reírte de todo (y de vos también) Monólogos filosos sobre relaciones, vida cotidiana y esas cosas que nadie dice… pero todos piensan.

Entrada general: $20.000. Reservas: 0299 15-453-0771. Lugares limitados.

“Un sueño, una noche, un verano”

Teatro

Libremente inspirada en “Sueño de una noche de verano” del gran Shakespeare, Escénica Teadanz Experimental presenta esta divertida comedia de Daniel Fermani, hará que la frontera entre el mundo real de Atenas y los sueños en el bosque se desdibuje, provocando risas y desconcierto, porque ¿qué otra cosa somos todos, sino unos soñadores sin remedio?

Este sábado, a las 21, en Ámbito Histrión (Chubut 240).

Entradas 2994299249 (WhatsApp) o https://teatrohistrion.com.



Roca

Itinerario del Pulso

Poesía y Música

Habitar Poesía presenta lecturas, intervención artística del espacio taller, Micronautas, dúo de folk y canciones de autor; y micrófono abierto.

Este sábado, a las 19:30hs, en galería de Casa de la Cultura (9 de julio 1043). Entrada libre y gratuita.

Canciones de encuentro

Música

“Canciones de encuentro” es la nueva producción de FCP que cuenta con la actuación del Coro de Niños y Adolescentes, el Coro Femenino y el Coro FCP, interpretando temas de variados géneros, este sábado, a las 21, en el Espacio Cultural FCP (San Luis 2085) de Roca.

“Dios me odia”

Estreno de teatro

FCP presenta el estreno de la obra teatral “Dios me odia”, de Victoria Sarchi, y con la dirección de Tato Cayón, en Roca. La cita es este domingo, a las 20 h en el Auditorio Dr. Tilo Rajneri, ubicado en Rivadavia 2263 de esta ciudad.

La propuesta cuenta con un elenco formado por Emiliano Flores, Paula La Sala, Mariana Jaime y Nahuel Laborato.

“Dios me odia” es una comedia dramática que inicia con una distendida cena de sábado entre hermanas y amigos, pero se descarrila ante una propuesta inesperada que descoloca y sorprende. Entre copas de vino y reproches cruzados, la lealtad se vuelve una moneda de cambio y las máscaras caen sin piedad. Una pieza visceral que, en tono de comedia, nos obliga a mirar de frente nuestras propias miserias.

Madre Cósmica

Música

El escenario se cubre de Cosmos vivo. La música, las texturas, los colores, la poesía, los movimientos se abrazan con la magia para crear un ritual amoroso bajo el manto del fuego, del aire, el agua y la tierra. Bajo el manto del hechizo de la vida. Musica, letras y narraciones de autoria de la banda.

Este sábado, a las 21, en Plaza Abierta. (Av. Roca 1783). Anticipadas: $15.000. En puerta $20.000. Promo 2 por $25.000