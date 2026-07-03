Frío polar en la Patagonia: Río Negro encabezó el ranking de las temperaturas más bajas del país con -12,6 °C

El reingreso de aire polar volvió a hacer de las suyas en la Patagonia. Este viernes 3 de julio, el ranking de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ubicó a la provincia de Río Negro como la más fría del país.

El ranking actualizado de las ciudades más frías de Argentina

El informe actualizado a las ocho de la mañana, ubicó en primer lugar a la ciudad rionegrina, Maquinchao, en el top 1 por tener a esa hora una temperatura de -12.6°C.

En segundo lugar se posicionó Chubut con Esquel por registrar -8°C y tercero, Coronel Suarez (Buenos Aires) con -5.7°C.

Buenos Aires también se ganó el cuarto lugar con Ciudad Jardín Lomas del Palomar; el quinto lugar con Azul por tener -4,6°C; y el sexto lugar con Moreno por registrar -4°C.

La lista se completa con Santa Rosa (La Pampa), Malargüe (Mendoza), Bahía Blanca (Buenos Aires) y Rosario (Santa Fe). Todas con temperaturas similares de -3.9°C y -3.8°C.

El pronóstico del tiempo en Maquinchao

El pronóstico del tiempo a las 9 en Maquinchao marcaba una jornada fresca. El organismo nacional detalló que la máxima este viernes alcanzará los 4°C y la mínima será de -13°C.

También se anunció la presencia de viento con velocidades que variarán entre los 23 y 31 km/h. Las ráfagas se mantendrá intensas durante la mañana y la tarde, pudiendo alcanzar los 50 km/h.