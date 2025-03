Coscu, Luciana Geuna, Angela Torres y Lali: los famosos que opinaron sobre la marcha por los jubilados

La marcha por los jubilados que tuvo lugar durante la tarde del miércoles en la zona del congreso concluyó con cientos de detenidos y múltiples heridos. Entre ellos, el fotógrafo Pablo Grillo, quien terminó con un traumatismo de cráneo y pérdida de masa encefálica al recibir el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno.

Ante los enfrentamientos y la contundente represión policial, muchos periodistas, artistas y demás famosos dieron sus opiniones sobre los graves hechos que sucedieron en las calles de Buenos Aires. Algunos criticando al gobierno y el accionar de las fuerzas de seguridad, otros a los manifestantes y los hinchas de fútbol.

Julián Kartun, Dillom, Celeste Cid y Mariana Brey: los comentarios sobre la represión en la marcha de los jubilados

Julián Kartun, cantante de «El Kuelgue» repudió la represión a la marcha de los jubilados y expresó en sus redes: «La agenda corre a los pedos y creen que en tres días nos olvidamos. No nos olvidemos«. La artista Angela Torres también mostró su apoyo a los manifestantes y cuestionó al gobierno: «Les dan 250 mil pesos por mes de jubilación, salen a manifestarse y los reprimen ¿Cómo se puede ser tan basura?.

En plena cobertura de la marcha, Mariana Brey puso en cuestionamiento a los asistentes a la protesta. «Hablamos de policías que han lastimado gente, claramente. Hablemos de policías que también han sido lastimados. La violencia, desde mi punto de vista, le genera un barrabrava que no tiene nada que hacer defendiendo jubilados«, comenzó opinando la periodista.

«Lo del periodista, primero hay que ver… ¿sabemos que el disparo vino de la policía? ¿Eso está confirmadísimo? ¿O vino de algún militante? Pregunto…Yo puedo preguntar lo que quiera», preguntó.

Alguien que lanzó un comentario en un tono similar fue el comunicador Antonio Laje. «Si no ponés un poquito de orden, esto lo tenés todos los miércoles. Lo de ayer fue una prueba de hasta dónde se puede llegar«, dijo y apuntó contra «la izquierda y La Cámpora» diciéndoles que esto «no es lo que se votó».

Coscu, el stramer más popular entre los jóvenes argentinos, comentó en Instagram. «Uno no se quiere meter, pero la dejan re difícil. Si esta foto de un viejito pidiendo por sus derechos, con un policía apuntándole a la cabeza, no te dice nada, yo ya no sé qué le pasa a la gente. No seamos tibios. Esto está mal«, sentenció.

En el canal de streaming OLGA también debatieron lo sucedido. «Los niveles de violencia y represión de ayer son feroces(…) Supongamos que Grillo es militante ¿merece morirse por eso?», cuestionó la periodista Luciana Geuna sobre el fotoperiodista que fue herido de gravedad por la policía.

Sin embargo, también aseguró que hubo participación de barras bravas en la marcha. «Las barras bravas siempre responden a un jefe político. No hay manera de que le hagas creer a un gobierno que no hay alguien que lo esté manipulando”, dijo.

El streamer y cantante Benjamín Amadeo también opinó en el canal de Migue Granados. El joven aseguró que son «servicios» del gobierno los que prenden fuego patrulleros. «Es la imagen que necesitan, el starter pack», manifestó. Por su parte, Lali Espósito y Dillom, quienes han sido abiertamente críticos con el gobierno en más de una ocasión, esta vez se limitaron a compartir vídeos e imágenes de la represión.