Natalia Oreiro: “Me llamó Xuxa y me dijo que estaba orgullosa de mí”

Natalia Oreiro estuvo en la entrega de los Premios Platino 2025, que se entregaron en Madrid y, en diálogo con Puro Show, habló sobre su nuevo look y el éxito de su película “Campamento con mamá”, dedicada a un público familia.

“El pelo me lo corté para una peli que filmé”, contó la actriz y la periodista le acotó que le parecía “muy hollywoodense”.

“Entonces me lo saco, no me gusta Hollywood. Nunca me pareció un lugar para ir. Me encantan las películas, las veo, yo veo cine de todo tipo, pero yo soy más rusa”, aseguró la actriz.

Sobre su trabajo, afirmó: “Me siento más cómoda con la comedia, pero el drama me ha dado mucho, me ha permitido hacer personajes muy lejanos a mí. Y en general son las películas dramáticas las que me permiten ser conocida en los festivales y en el exterior”.

Sin embargo, le pasó algo muy lindo con “Campamento con mamá”, una película familiar que la llevo a recibir varios elogios, incluso de los chicos, un público que le fue muy cercano en los comienzos de su carrera cuando fue “paquita” de Xuxa.

“El momento más feliz de mi vida fue cuando me eligieron paquita. No me lo esperaba, no tenía expectativa, llegué de casualidad, fui a acompañar a mi amiga. De vez en cuando hablamos con Xuxa. No vi nunca en mi vida alguien con tanta energía. Es un ángel, es de otro planeta. Ella me escribió hace poquito», contó Oreiro.

«‘Campamento con mamá’ y ‘Reloca’ llegaron al puesto número uno en Netflix en Brasil. Me llamó y me dijo que estaba re orgullosa, que por favor que fuera, que me quedara en su casa y yo decía ‘ay, me muero’, pero me da vergüenza”, detalló Natalia.