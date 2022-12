Natalia Oreiro reveló por qué no viajará al Mundial Qatar 2022

Natalia Oreiro reveló, días atrás, que no piensa viajar a ver el Mundial Qatar 2022. «¿Van al mundial?», le preguntó un notero de Paparazzi a Oreiro a lo que ella respondió con un sugestivo gesto que dejó al descubierto su negativa.

«Cero… Aparte, no me copa tanto el lugar. Malas las reglas de ahí, no me gustan», agregó la uruguaya al participar de la entrega de los Premios Cóndor de Plata la semana pasada.

En Qatar las relaciones entre personas del mismo sexo siguen siendo consideradas un delito. Esto y otras cuestiones relacionadas con diversas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos despertaron la crítica desde diferentes ámbitos.

«Casi Muerta», la nueva película de Natalia Oreiro

“Casi Muerta” es el segundo largometraje de Fernán Mirás como director. Cuenta con la participación de de Natalia Oreiro, Paola Barrientos, Ariel Staltari y Alberto Ajaka, entre otros. Cuenta la historia de un amor surcada por una enfermedad coronaria y el regreso a la juventud. Su estreno está previsto para 2023 en cines y luego de manera exclusiva en la plataforma HBO Max.