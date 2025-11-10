Nati Jota criticó a Dua Lipa y no la perdonaron: qué le dijeron tras su grosero error 

Dua Lipa ya dejó la Argentina después de sus dos multitudinarias presentaciones con localidades agotadas en el estadio de River Plate. Sin embargo, su paso por el país —que incluyó una sorpresiva aparición en el Superclásico en La Bombonera— sigue generando repercusiones.

En el ciclo de streaming Sería Increíble (OLGA), Nati Jota, conductora del programa, analizó la repercusión de las interpretaciones que hizo la artista británica de canciones nacionales y dio su opinión al respecto. En su primer show, Dua Lipa sorprendió al público al cantar De música ligera, de Soda Stereo, y en el segundo hizo su versión de Tu misterioso alguien, de Miranda!. Aunque los fans celebraron efusivamente ambos momentos, la influencer marcó su diferencia.

Qué dijo Nati Jota sobre el show de Dua Lipa en Argentina

“Dua Lipa interpretó dos temas en español, seguramente lo vieron por las redes en el estadio Monumental. Además de presentar su repertorio homenajeó a dos artistas argentinos…”, introdujo Nati Jota antes de opinar: “Ella me cae bien. Pero tipo ‘me voy a hacer la que los respeto y la que me metí en su cultura’. Pero para mí también hay algo forzado en cantar canciones de dónde estás yendo”.

La conductora también comentó sobre la pronunciación de la cantante: “Me ponía nerviosa que en De música ligera cantaba algo raro, como que te das cuenta que está leyendo medio fonéticamente y que pronunciaba algo raro. En De música ligera en vez de decir ‘ligera’ decía cualquier cosa. La leyó así como la encontró”, señaló, refiriéndose al modo en que Dua Lipa interpretó el tema en español.

La postura de Nati Jota fue compartida por sus compañeros del programa. Homero Pettinato expresó: “Me emociona poquísimo esto. Ay, no me puede emocionar tan poco. ¿Nadie le avisó que De música ligera ya lo hizo Coldplay? Coldplay ya hizo De música ligera. ¡Elegí otro!”. Luego agregó: “Me da que es una actitud medio ‘Voy al tercer mundo y les canto algo de lo de ellos’. Me da esa sensación… ‘A estos pobres les voy a cantar algo’. ¡Cantá tus canciones reina. Pagué una fortuna para verte! ¡Cerrá el ort…!”.

Por su parte, Noe Custodio, también integrante del ciclo, opinó en el mismo sentido y con tono irónico: “Con lo de Miranda! me gustó. Ella me cae bien. Pero no me puede importar menos…”.

Las declaraciones de Nati Jota y sus compañeros rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde se convirtieron en tendencia y generaron una gran cantidad de críticas por parte de los seguidores de la artista británica.

Lo cierto es que, en el marco de su Radical Optimism Tour —que comenzó a mediados de 2024 y finalizará el 5 de diciembre en Ciudad de México—, Dua Lipa suele rendir homenaje a los países que visita interpretando canciones locales. Así, ha cantado Can’t Get You Out of My Head de Kylie Minogue en Australia, Héroe de Enrique Iglesias en España, Get Lucky de Daft Punk en Francia y A far l’amore comincia tu de Raffaella Carrà en Italia, entre otros temas, adaptando su repertorio a diferentes idiomas, incluidos el alemán, el italiano, el francés y el español.

¿Qué le dijeron a Nati Jota por sus comentarios en Olga sobre Dua Lipa?

Nati Jota recibió duras críticas de parte de los fans de Dua Lipa por sus declaraciones al aire en Olga sobre los shows que la artista dio en River Plate.

«Che, ¿qué periodistas tienen en Olga? Nati jota y el bol… de Homero Petinato diciendo que Dua lipa cantó el cover forzadamente y porque somos tercermundistas, ¿quién le avisa que lo hizo en TODA LA GIRA, cantó en alemán, francés, italiano, español… informense», «A ningún argentino de bien les importa nada de lo que pueda decir Nati Jota y Homero Petinato», «Bueno, Nati Jota tiene 30 y sigue jodiendo con Cris Morena y sus series… su vara es esa», «Nati Jota mañana: ‘perdón no decodifique cuando mis amigos estaban bardeando a Dua Lipa porque yo la amo y admiro mucho», «Dios Nati Jota diciendo que Dua no pronunciaba bien, mamita pero si Dua te habla 5 idiomas y a vos gracias que capaz se te entiende el español», fueron algunos de los mensajes que se replicaron en X.