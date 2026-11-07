Nazarena Di Serio explotó contra Rodrigo Lussich y reveló su doloroso deseo de ser madre

Nazarena Di Serio protagonizó un fuerte descargo en las redes sociales después de que Rodrigo Lussich hablara sobre un delicado aspecto de su vida privada. La panelista de La mañana con Moria cuestionó al conductor de Intrusos por difundir una versión sobre un supuesto embarazo interrumpido, algo que ella misma desmintió categóricamente.

Según informó Ciudad Magazine, la polémica comenzó después de una discusión entre Di Serio y María Fernanda Callejón en la sala de maquillaje de El Trece. El enfrentamiento llegó a Intrusos, donde Lussich se refirió a un supuesto episodio personal de la periodista, lo que provocó su inmediata reacción.

El fuerte descargo de Nazarena Di Serio contra Rodrigo Lussich

A través de su cuenta de X, la panelista expresó su indignación por la difusión de una información íntima sin su autorización.

“¿Cómo es eso de que un conductor cuenta al aire que una persona tuvo un embarazo interrumpido sin el consentimiento de la persona?”, cuestionó.

Luego aclaró que nunca atravesó esa situación y remarcó que tampoco había sido consultada antes de que se difundiera la versión.

La periodista también decidió hablar públicamente sobre su deseo de convertirse en madre, un aspecto de su vida que hasta entonces había preferido mantener en privado.

“Sí, muero de ganas de ser mamá y lamento no serlo, por ahora”, expresó.

Finalmente, cerró su descargo con un mensaje contundente: “Que nadie nos exponga sin consentimiento nunca. Estoy re caliente”.

Qué pasó entre Nazarena Di Serio y María Fernanda Callejón

El conflicto se originó durante la preparación del programa que conduce Moria Casán.

Según relató Di Serio, Callejón realizó varios comentarios que generaron tensión en la sala de maquillaje. La discusión escaló cuando surgió una diferencia sobre información compartida en el grupo de WhatsApp del ciclo.

En ese contexto, la actriz le habría dicho: “Yo no estoy tan al pedo como vos, yo tengo una hija”.

La frase afectó profundamente a la periodista, quien explicó que atraviesa una situación familiar difícil y que su deseo de ser madre es un tema especialmente sensible.

Di Serio también señaló que le dolió que el comentario proviniera de Callejón, quien había compartido públicamente las dificultades que atravesó para convertirse en mamá.

Nazarena Di Serio habló del dolor que atraviesa por su deseo de ser madre

Después de su publicación en redes sociales, la periodista brindó una entrevista a Primicias Ya, donde profundizó sobre lo sucedido.

Visiblemente emocionada, reconoció que desea formar una familia y que actualmente atraviesa un momento personal complejo.

“Es algo que lloro todos los días”, expresó al referirse a su deseo de ser madre.

La panelista insistió en que no tiene obligación de dar explicaciones públicas sobre su intimidad y cuestionó que se utilicen cuestiones personales durante una discusión.

Lo que comenzó como una pelea entre compañeras de televisión terminó convirtiéndose en una polémica sobre los límites de la exposición mediática, con un fuerte reclamo de Nazarena Di Serio por el respeto a la privacidad y el consentimiento.