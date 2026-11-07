Queso feta al horno con tomates cherry: la receta fácil que queda cremosa y deliciosa.
Con pocos ingredientes y una preparación muy sencilla, el queso feta al horno se convierte en una entrada irresistible. Una receta cremosa, aromática y perfecta para compartir.
Si buscás una entrada diferente, fácil de preparar y con mucho sabor, el queso feta al horno puede convertirse en tu nueva receta favorita. Este queso de origen griego, conocido por su textura firme y su sabor ligeramente salado, adquiere una consistencia suave y cremosa cuando se cocina a alta temperatura.
La preparación se destaca por su sencillez: solo necesitás queso feta, tomates cherry, aceite de oliva y algunas hierbas aromáticas para conseguir un aperitivo ideal para una reunión, una picada o una cena informal.
Además, se puede acompañar con tostadas, grisines o rodajas de pan de campo.
Ingredientes para preparar queso feta al horno
Para 3 o 4 personas como aperitivo
- 200 gramos de queso feta.
- 200 gramos de tomates cherry.
- 2 cucharadas de aceite de oliva.
- 1 diente de ajo.
- 1 cucharadita de orégano.
- Pimienta negra a gusto.
- Una pizca de ají molido (opcional).
- Hojas de albahaca fresca para decorar.
- Pan tostado para acompañar.
Cómo hacer queso feta al horno: paso a paso
1. Preparar el horno. Precalentá a 200 °C y elegí una fuente pequeña apta para horno.
2. Acomodar los ingredientes. Colocá el bloque de queso feta en el centro de la fuente y distribuí los tomates cherry alrededor.
3. Agregar los condimentos. Incorporá el ajo picado, el orégano, la pimienta y el aceite de oliva. Si te gustan los sabores intensos, sumá una pizca de ají molido.
4. Llevar al horno. Cociná durante aproximadamente 20 a 25 minutos, hasta que los tomates estén tiernos y el queso se haya ablandado. El tiempo puede variar según el horno.
5. Servir. Retirá la fuente, agregá unas hojas de albahaca fresca y llevá directamente a la mesa con pan tostado.
Los secretos para que el queso feta al horno quede perfecto
Aunque es una receta muy sencilla, hay algunos detalles que pueden marcar la diferencia.
Elegir un buen queso feta: lo ideal es utilizar un bloque de queso feta auténtico, preferentemente conservado en salmuera. Las versiones desmenuzadas pueden secarse más fácilmente.
No agregar demasiada sal: el queso feta ya tiene un sabor naturalmente salado, por lo que generalmente no necesita sal adicional.
Utilizar aceite de oliva: además de aportar sabor, ayuda a que los tomates se cocinen y formen una salsa aromática.
Servir inmediatamente: el queso adquiere su mejor textura cuando está caliente y recién salido del horno.
Con qué acompañar el queso feta al horno
Una de las ventajas de esta preparación es su versatilidad. Se puede servir como parte de una picada, utilizar como acompañamiento de verduras asadas o incluso mezclar con pasta recién cocida.
Para una versión con un contraste dulce y salado, también se puede agregar un pequeño chorrito de miel al momento de servir.
El resultado es un aperitivo de inspiración mediterránea, con pocos ingredientes y mucho sabor, perfecto para quienes buscan sorprender sin pasar demasiado tiempo en la cocina.
Comentarios