Visita del papa León XIV: guía de recomendaciones para quienes viajen por rutas nacionales

Quienes tengan previsto viajar para participar de las actividades por la visita del papa León XIV a la Argentina deberán tener en cuenta algunas medidas de seguridad y cambios en la circulación. Vialidad Nacional difundió recomendaciones para transitar por las rutas nacionales, ante el aumento de vehículos que se espera en los principales destinos.

A través de un comunicado oficial, el organismo pidió principalmente consultar el estado de las rutas antes de salir, como también revisar los vehículos y prever posibles demoras. También recordó que quienes crucen las fronteras deberán contar con la documentación correspondiente y el seguro internacional obligatorio.

Visita del papa León XIV: las recomendaciones para viajar por rutas nacionales

Entre las principales indicaciones, Vialidad Nacional recomendó salir con tiempo y planificar el recorrido antes de iniciar el viaje. También pidió respetar las normas de tránsito y las indicaciones del personal que se encuentre trabajando en las rutas.

Otro punto importante es revisar el estado general del vehículo y llevar toda la documentación al día. En viajes largos, el organismo aconsejó organizar paradas y descansar para evitar manejar con cansancio.

Las personas que necesiten información sobre la transitabilidad de las rutas nacionales pueden ingresar al sitio oficial.

Además, Vialidad Nacional cuenta con una línea de Atención al Usuario para realizar consultas. Los teléfonos disponibles son el 0800-222-6272 y el 0800-333-0073, de lunes a viernes, de 9 a 17.

Restricción de camiones por la visita del Papa: las rutas afectadas

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) también estableció restricciones para la circulación de camiones en corredores nacionales vinculados con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Luján y Córdoba.

La limitación regirá de 6 a 22, en ambos sentidos de circulación. En los corredores de CABA y Luján se aplicará entre el 7 y el 11 de noviembre, y en los de Córdoba, del 8 al 11 de noviembre.

En el área de Buenos Aires y Luján, los tramos alcanzados son:

Ruta Nacional 9: entre Campana y avenida General Paz.

entre Campana y avenida General Paz. Ruta Nacional 8: desde el peaje Larena, en Pilar, hasta el Acceso Norte.

desde el peaje Larena, en Pilar, hasta el Acceso Norte. Ruta Nacional 205 y autopista Ezeiza-Cañuelas: entre Cañuelas y avenida General Paz.

entre Cañuelas y avenida General Paz. Ruta Nacional 1: desde Hudson hasta CABA.

desde Hudson hasta CABA. Ruta Nacional 5: entre Chivilcoy y Luján.

entre Chivilcoy y Luján. Ruta Nacional 7: entre Carmen de Areco y Luján, y desde avenida General Paz hasta Luján.

En Córdoba, las restricciones alcanzarán los siguientes corredores:

Autopista Rosario-Córdoba (RN 9): entre Villa María y Córdoba.

entre Villa María y Córdoba. RN 19 y RN 9: entre Arroyito y Córdoba.

entre Arroyito y Córdoba. RN 9 Norte: desde San José de la Dormida hasta Córdoba.

desde San José de la Dormida hasta Córdoba. RN 60: entre Deán Funes y RN 9.

entre Deán Funes y RN 9. RN 38: entre Cruz del Eje y Córdoba.

entre Cruz del Eje y Córdoba. RN 36: entre Río Cuarto y Córdoba.

La normativa también contempla excepciones para determinados transportes de carga. Entre los transportes exceptuados se encuentran los que trasladan carne y sus derivados, alimentos perecederos y harina de trigo. También podrán circular los vehículos de caudales y valores.

La excepción alcanza además a los servicios escolares, el transporte de determinados residuos especiales y las unidades destinadas a la atención de emergencias y asistencia mecánica.

Las disposiciones 381/2026 y 382/2026, publicadas en el Boletín Oficial, detallan los tramos alcanzados, los horarios y las excepciones a las restricciones.