El fruto seco que aporta antioxidantes y protege la salud: qué beneficios tienen los pistachos

Los pistachos dejaron de ser solamente un ingrediente de helados y postres para convertirse en uno de los frutos secos más elegidos. Pero detrás de su popularidad hay algo más interesante: su composición nutricional y los posibles beneficios que diferentes investigaciones científicas encontraron para la salud.

Una publicación difundida por MSN, bajo el título El fruto seco de la eterna juventud: qué dice la ciencia sobre el poder antioxidante del pistacho, puso el foco en sus propiedades antioxidantes. Sin embargo, más allá de esa denominación llamativa, la evidencia científica permite identificar beneficios concretos, aunque no demuestra que consumir pistachos detenga el envejecimiento.

Qué beneficios tienen los pistachos para la salud

Los pistachos aportan proteínas vegetales, fibra, grasas insaturadas, potasio, vitamina B6 y diferentes compuestos antioxidantes.

Entre estos últimos se encuentran la luteína, la zeaxantina y el gamma-tocoferol, una forma de vitamina E.

Estos nutrientes participan en distintas funciones del organismo. Los antioxidantes, en particular, ayudan a proteger las células frente al daño asociado al estrés oxidativo.

Lo interesante es que los pistachos combinan varios de estos componentes en un mismo alimento, por lo que pueden formar parte de una alimentación equilibrada.

Qué descubrió la ciencia sobre los pistachos y el colesterol

Una investigación publicada en The Journal of Nutrition, realizada por especialistas de la Universidad Estatal de Pensilvania, analizó los efectos del consumo de pistachos en 28 adultos con colesterol elevado.

Los participantes siguieron diferentes planes de alimentación durante períodos de cuatro semanas.

Los investigadores observaron que las dietas que incluían pistachos aumentaron las concentraciones sanguíneas de determinados antioxidantes y redujeron los niveles de colesterol LDL oxidado frente a la dieta de control.

El LDL oxidado es un marcador relacionado con procesos que intervienen en la formación de placas en las arterias.

Estos resultados son prometedores, aunque el estudio fue pequeño y no permite concluir que comer pistachos por sí solo prevenga enfermedades cardiovasculares.

Pistachos y salud visual: otro beneficio que investigan los especialistas

Una investigación publicada en 2024 también analizó la relación entre el consumo de pistachos y la salud de los ojos.

El estudio incluyó a 36 adultos de mediana y mayor edad. Durante 12 semanas, una parte de los participantes consumió aproximadamente 57 gramos diarios de pistachos.

Los investigadores encontraron un aumento de la densidad del pigmento macular, una característica relacionada con la protección de la retina.

Este resultado se vincula con la luteína presente en el fruto seco. Sin embargo, todavía hacen falta investigaciones más amplias para determinar si ese cambio se traduce en una reducción del riesgo de enfermedades oculares.

Cuántos pistachos conviene comer por día

Para incorporar pistachos a una alimentación saludable, una porción práctica es de unos 25 a 30 gramos de pistachos pelados, aproximadamente un puñado pequeño.

Esa cantidad aporta grasas saludables, proteínas y fibra, pero también energía, por lo que es importante considerar el conjunto de la alimentación.

Lo ideal es elegirlos naturales, tostados sin sal o con bajo contenido de sodio, especialmente si se busca controlar la ingesta de sal.

También pueden utilizarse como ingrediente de ensaladas, yogures naturales, preparaciones con avena o como acompañamiento de frutas.

¿Los pistachos ayudan a mantenerse joven?

La expresión fruto seco de la eterna juventud resulta atractiva, pero no existe evidencia científica que demuestre que los pistachos rejuvenezcan o frenen el paso del tiempo.

Lo que sí muestran las investigaciones es que contienen nutrientes y compuestos antioxidantes que pueden contribuir a una alimentación beneficiosa para la salud.

Su consumo, acompañado de una dieta variada, actividad física y buenos hábitos de descanso, puede formar parte de una estrategia de bienestar a largo plazo.

La clave no está en buscar un alimento milagroso, sino en incorporar opciones nutritivas de manera habitual y equilibrada.