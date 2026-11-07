Juana Viale se queda sin programa este domingo: la decisión de El Trece y cuándo vuelve

Juana Viale no estará este domingo 8 de noviembre en la pantalla de El Trece. El canal decidió suspender por una semana la emisión de Almorzando con Juana, el tradicional ciclo de entrevistas que conduce la nieta de Mirtha Legrand, debido a un acontecimiento que modificará la programación televisiva.

Según informó Ciudad Magazine, la decisión está relacionada con la cobertura especial de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. El acontecimiento religioso tendrá un importante despliegue periodístico y ocupará buena parte de la pantalla del canal.

Por qué no estará Juana Viale este domingo en El Trece

La ausencia de Juana Viale no responde a problemas personales ni a una decisión de abandonar el programa, sino a un cambio excepcional en la grilla televisiva.

El Trece realizará una transmisión especial junto a TN para seguir las actividades del Sumo Pontífice durante su visita al país.

La cobertura del domingo se extenderá desde las 14 hasta las 20, con imágenes de la llegada del Papa y un seguimiento de sus recorridos y actividades previstas en Buenos Aires, Luján y Córdoba.

El operativo contará con la participación de reconocidos periodistas, entre ellos Nelson Castro, Dominique Metzger, Mario Massaccesi, Luis Otero y Guillermo Lobo.

Cuándo vuelve Almorzando con Juana a la televisión

La suspensión será, en principio, por una sola emisión. Almorzando con Juana tiene previsto regresar el domingo 15 de noviembre, en su horario habitual.

Mientras tanto, la conductora continuará presente en la pantalla de El Trece este sábado 7 de noviembre, cuando se ponga al frente de La noche de Mirtha, en reemplazo de su abuela.

De esta manera, Juana Viale tendrá presencia televisiva el sábado, pero no el domingo, en un fin de semana marcado por los cambios de programación y la cobertura especial del acontecimiento religioso.