Netflix anunció la fecha de estreno de la cuarta temporada de Bridgerton: los detalles

Netflix anunció la fecha de estreno de la cuarta temporada de la exitosa serie “Bridgerton”, que contará con un total de 8 episodios, divididos en dos partes. “¿Estaremos a la altura de las circunstancias o nos sumergiremos aún más en los secretos de la sociedad? Pronto lo sabremos…”, dice la presentación de la plataforma en cuanto a la nueva temporada. Los detalles.

La cuarta temporada de “Bridgerton” en Netflix llegará en dos partes: la fecha de estreno de la parte 1 (episodios 401-404) será el 29 de enero de 2026, mientras que la parte 2 (episodios 405-408) llegará casi un mes después, el 26 de febrero.

La temporada 4 de “Bridgerton” gira en torno al bohemio y segundo hijo de la familia, Benedict (Luke Thompson). Aunque dos de sus hermanos ya están casados y viven felices, Benedict se resiste a sentar cabeza hasta que una mujer fascinante a la que conoce en el baile de máscaras de su madre lo hace cambiar de parecer.

“Bridgerton” cautivó a espectadores de todo el mundo cuando Netflix y Shondaland estrenaron la icónica serie en 2020. Cada una de sus tres temporadas se encuentra entre las más populares de Netflix, mientras que la precuela, La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton, dominó el Top 10 global.

La franquicia ha generado un fandom global para un público desatendido del romance, abriéndose paso en el zeitgeist cultural con un éxito sin precedentes y creando tendencias, ya que los fans celebran su amor por la serie a través de memes, música, libros, moda, decoración y mucho más.

La joya oculta de Netflix que protagoniza Joaquín Furriel

Joaquín Furriel protagoniza una de las joyas ocultas de Netflix que busca ser un éxito: «El hijo». Se trata de un thriller psicológico que no da tregua. El film está dirigido por Sebastián Schindel y mantiene a sus espectadores en tensión hasta último momento. Y es que lo que parece una historia clásica de suspenso, pronto se transforma en un relato sofocante.

Estrenada en 2019, «El hijo» está basada en el cuento «Una madre protectora» del reconocido escritor argentino Guillermo Martínez. Esta historia se caracteriza por el peso de cada detalle: los silencios, las miradas y la ambigüedad son protagonistas y convierten al relato en algo incómodo y sofocante.

