Netflix: 3 estrenos de septiembre, ideales para maratonear este fin de semana

Netflix sigue agregando estrenos a su catálogo, este mes sigue develando grandes novedades para la plataforma y en esta ocasión, te presentamos esta selección tres grandes series que ya están dando que hablar y son ideales para maratonear este fin de semana.

1. Incontrolables

Estrenada este jueves 25 de septiembre de 2025, esta producción oriunda de Canadá cautiva al espectador desde el inicio. La miniserie «Incontrolables», cuenta la historia de la misteriosa Academia Tall Pines, donde los adolescentes problemáticos son reformados mediante terapias cuestionables por la carismática Evelyn Wade. La trama se centra en la investigación del policía Alex Dempsey, quien junto a dos estudiantes, desentierra los oscuros secretos, abusos y desapariciones que oculta la institución, exponiendo la explotación de la desesperación de las familias y la eterna lucha entre generaciones.

Reparto: Mae Martin, Toni Collette, Sarah Gadon, Sydney Topliffe, Alyvia Alyn Lind.

2. La Casa Guinness

Un drama histórico, con origen en Reino Unido creado por Steven Knight, el mismo responsable de la exitosa «Peaky Blinders». La producción explora las tensiones, los secretos y las luchas por el poder entre los cuatro hijos de Guinness, que heredan el destino de la legendaria cervecería. El drama familiar se mezcla con temas de ambición, lealtad y traición, en un contexto de cambio político y económico en Dublín y Nueva York.

Reparto: Anthony Boyle, Louis Partridge, Emily Fairn, Fionn O’Shea, James Norton, Jack Gleeson.

3. La Huésped

La trama sigue la vida de Silvia, quien se encuentra en problemas matrimoniales y al mismo tiempo, lucha con la adicción a la metanfetamina que posee su hija. A medida que pasan los capítulos, los desafíos iniciarán con la llegada inesperada de Sonia, una mujer del pasado de Silvia que intimida a la familia con algunos acontecimientos que ocurrieron en el pasado.

Reparto: Carmen Villalobos, Laura Londoño y Jason Day.

Tres estrenos que prometen sumergirte en el sillón: historias de drama, romance, suspenso y misterio ideales para maratonear este fin de semana.