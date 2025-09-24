Cinco películas en Netflix que son un 10 de 10 y que quizás el algoritmo no te recomiende

Netflix tiene joyas ocultas en su catálogo que muchas veces pasan desapercibidas entre tanto estreno. Te presentamos cinco títulos que, aunque el algoritmo no siempre destaque, son verdaderos 10 de 10 para disfrutar frente a la pantalla y que te salvarán este fin de semana.

1. Transformers: la película animada

Aunque a primera vista pueda parecer solo otra entrega de la famosa saga de robots, esta versión animada sorprende con una historia profunda, épica y cargada de nostalgia. Una experiencia que supera las expectativas.

2. Three Identical Strangers

Se trata de una producción que arranca con un tono tierno y emotivo, pero pronto se convierte en un relato impactante y conmovedor. Una de esas historias que dejan huella y que muchos espectadores recomiendan una y otra vez.

3. Predestination (2014)

Con Ethan Hawke como protagonista, esta película de viajes en el tiempo pasó desapercibida en su estreno, pero con el tiempo se convirtió en un filme de culto. Intrigante, compleja y adictiva, es un infaltable para los amantes de la ciencia ficción.

4. Empire Records

Una comedia tierna y divertida que marcó época en los años noventa. Es de esas películas que funcionan como un refugio emocional: cada vez que uno la vuelve a ver, encuentra la misma calidez de siempre.

5. Heat – Fuego contra fuego

El drama de acción definitivo de los 90 dirigido por Michael Mann y con un elenco de lujo: Robert De Niro y Al Pacino frente a frente en un duelo actoral que quedó grabado en la historia del cine. Un clásico que Netflix rescató para las nuevas generaciones.