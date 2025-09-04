Con su reciente llegada a Netflix, esta miniserie ya cautiva a miles de usuarios. «Dos tumbas» es un thriller español que se centra en una historia de venganza y búsqueda de justicia. Todos los detalles de esta producción que se ubica entre lo más visto de la plataforma.

Netflix: Cómo es «Dos tumbas», la nueva serie española que está entre las más vistas

«Dos tumbas» desembarcó en Netflix a fines de agosto y rápidamente se ubicó entre las producciones más elegidas por los usuarios. Esta miniserie cuenta una historia de venganza y búsqueda de justicia. Con la actuación protagónica de Álvaro Morte, conocido por interpretar al «Profesor» en «La Casa de Papel«, la serie fue creada por Agustín Martínez, quien forma parte del colectivo de escritores «Carmen Mola», conocido por sus exitosos thrillers en España.

De qué trata «Dos tumbas»

La trama se sitúa dos años después de la desaparición de dos adolescentes en un tranquilo pueblo costero. Las autoridades han archivado el caso por falta de avances, pero la abuela de una de las chicas, llamada Isabel, decide tomar la justicia por su propia mano. Su investigación personal la lleva a desenterrar secretos y a adentrarse en un camino peligroso, formando una alianza inesperada con otra persona afectada por la tragedia.

Sinopsis:

Elenco:

El elenco principal está encabezado por tres actores muy conocidos por su participación en la serie «La Casa de Papel«: