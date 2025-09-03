Netflix contiene en su catálogo una amplia variedad de películas y series con géneros para todos los gustos. En los últimos días se posicionó entre lo más visto «El hombre del Norte« (The Northman), un film dirigido por Robbert Eggers, que cuenta una épica historia de venganza. De qué se trata.

Netflix: De qué trata el film de Nicole Kidman que está entre lo más visto

La plataforma de streaming Netflix, recientemente agregó a su catálogo «El Hombre del Norte«, un thriller épico de venganza ambientado en el mundo de los vikingos, con un elenco estelar. La película ya se posicionó en el top de lo más visto y encontró un masivo público que no obtuvo en taquilla tras su estreno en 2022.

Dirigida por Robert Eggers, conocido por su distintivo estilo visual y por su trabajo en Nosferatu, «El Hombre del Norte» es una epopeya vikinga ambientada a principios del siglo X en Islandia. La trama sigue a Amleth, un príncipe vikingo, en su sangrienta y brutal misión de venganza. Su objetivo es castigar a su tío, quien no solo asesinó a su padre y usurpó el trono, sino que también secuestró a su madre, lo que desencadenó una odisea de violencia y determinación.

Los protagonistas de la película interpretan papeles excepcionales: Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Ethan Hawke y Anya Taylor-Joy fueron muy elogiados por la crítica en el momento del estreno. También se destaca la participación de Björk como una vidente, de la modelo Ineta Sliuzaite en el papel de una valkiria y de William Dafoe como Heimir el Loco, ejecutor de rituales y, al mismo tiempo, una especie de bufón de la realeza. Tres personajes que complementaron la historia con apariciones clave.

«El Hombre del Norte» construye una historia que hemos visto varias veces, pero la crítica señala que lo que la distingue de otros films es la creatividad de su director Robert Eggers, y el buen uso de la violencia y los rituales vikingos la convierte en una obligada en pantalla grande.