La Corte rechazó el planteo de Máximo Thomsen por el crimen de Báez Sosa: “A mí no me notificaron de nada», reprochó el abogado

La Corte Suprema de la Nación rechazó el planteo de la defensa de Máximo Thomsen. Francisco Oneto, abogado del joven condenado a prisión perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa, aseguró que no fue notificado y criticó la «poca seriedad» de la Justicia.

“A mí no me notificaron de absolutamente nada, con lo cual da cuenta de cómo la Justicia considera esta causa un show mediático antes que un ejercicio real de defensa, porque tenía que haberme enterado yo antes que nadie”, sostuvo Oneto.

El defensor remarcó que se enteró por los medios de comunicación de la decisión de la Corte Suprema. “Me interesaría hacer énfasis en la poca seriedad con la que la Justicia maneja esta causa y la manera en la cual lo único que le interesa es convertir a Máximo y a sus consortes de la causa en unos mártires para poner una vidriera”, enfatizó.

«Ellos tienen la obligación de notificarme», dijo el abogado de Máximo Thomsen

Al ser consultado sobre si va a requerir el envío del documento a las autoridades, respondió: “No tengo nada que solicitar, ellos tienen la obligación de notificarme, sumado a que tampoco sé a quién pedírselo, si al Tribunal oral, a la Corte, o a Casación”.

“No puedo andar golpeando puertas de oficinas diciéndome ‘me enteré lo que pasó’. Hasta que no me notifiquen, la decisión no surte efecto hacia Máximo y no corre el paso para recurrir”, sentenció.

Oneto sostuvo que se trata de una “falta total de respeto” y que agradece ser un “abogado de renombre”, porque si no “el cliente lo primero que hace es pensar mal de vos, que sos un irresponsable”.

Aunque se vio sorprendido, Oneto explicó que lo que se rechazó fue “un planteo de recusación de los jueces de Dolores previo al juicio, el cual se dilató hasta este momento”.

La Corte Suprema rechazó un planteo de Máximo Thomsen en el caso Fernando Báez Sosa

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó analizar un recurso extraordinario presentado por la defensa de Máximo Thomsen, uno de los condenados a prisión perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell.

Fernando Burlando, abogado de los padres de la víctima, confirmó que el planteo apuntaba a recusar a los jueces de la Cámara Penal de Dolores que intervinieron en la causa, pero el máximo tribunal consideró que el recurso era inadmisible.

“Se considera que el recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisible”, destaca el documento de la Corte Suprema al que accedió este medio.

Thomsen fue señalado como quien propinó la patada final en la cabeza de Báez Sosa, provocándole un “paro cardíaco por shock neurogénico debido a un traumatismo de cráneo”. Su condena, junto a la de otros cuatro jóvenes, fue confirmada en marzo de 2024 por el Tribunal de Casación Penal bonaerense, aunque en esa instancia se eliminó el agravante de alevosía.

Por el crimen de Báez Sosa fueron condenados a prisión perpetua Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi como coautores del homicidio doblemente agravado. En tanto, Ayrton Violaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron penas de 15 años de cárcel como partícipes secundarios.

El asesinato de Báez Sosa, ocurrido a la salida de la discoteca Le Brique, conmocionó a la sociedad argentina y tuvo una amplia repercusión mediática.

*Con información de Noticias Argentinas