Netflix se suma al furor de las “frutas infieles” y lanza una campaña viral en redes

La plataforma Netflix decidió meterse de lleno en uno de los fenómenos más comentados de las redes sociales: las “frutas infieles”, y lo hizo con una campaña que rápidamente se volvió viral.

Mientras millones de usuarios siguen en TikTok e Instagram estas historias protagonizadas por frutas y verduras, con romances, traiciones y giros inesperados, la cuenta argentina de la plataforma, conocida como CheNetflix, publicó un cartel con una frase que explotó en internet: “Yo haciendo series para que vos te enganches con las frutas infieles”.

Netflix se sube a la tendencia viral del momento

La acción hace referencia al fenómeno que ganó popularidad en las últimas semanas, donde distintos contenidos recrean verdaderas “telenovelas” con alimentos como protagonistas, generando una fuerte conexión con el público.

El formato, que mezcla humor, drama y storytelling simple, logró captar la atención de miles de usuarios que siguen cada capítulo como si se tratara de una serie tradicional.

El fenómeno de las frutas infieles que conquista las redes

La publicación no tardó en llenarse de comentarios de usuarios que se sintieron identificados con la situación, reconociendo el nivel de viralización que alcanzaron estas historias. Incluso, muchos remarcaron que están más pendientes de estas tramas que de las propias series de la plataforma.

Así, Netflix logró capitalizar una tendencia del momento y sumarse con humor a una conversación que domina las redes sociales, demostrando una vez más su capacidad para leer el pulso digital y conectar con nuevas audiencias.