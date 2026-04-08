Cuándo se estrena la serie biopic de Moria Casán en Netflix

La plataforma Netflix difundió este martes los nuevos proyectos nacionales que se estrenarán entre este año y 2027. Entre ellos, confirmó la fecha de lanzamiento de la esperada serie biopic que relatará la vida y obra de Moria Casán.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el proyecto recorrerá la vida profesional de “La One” en tres etapas clave: su juventud, su consolidación como figura icónica del espectáculo y su presente.

El estreno

La plataforma líder de streaming anunció que “Moria” se estrenará el próximo 14 de agosto, una fecha especial ya que coincide con el cumpleaños número 80 de la diva.

Sofía Gala

De acuerdo a las primeras imágenes del rodaje, la producción incluirá un guiño especial a esta celebración hacia el final de la serie, reforzando el carácter homenaje del proyecto.

Griselda Siciliani

Además, Netflix compartió en sus redes sociales las primeras imágenes oficiales de las actrices que interpretarán a la artista en sus distintas etapas. Entre ellas, se destaca Sofía Gala, quien tendrá un rol clave dentro de la ficción.

Cecilia Roth





